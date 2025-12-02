Hauptnavigation

  4. Sharon Mansur Trio - Leverkusener Jazztage 2025
Sharon Mansur Trio - Leverkusener Jazztage 2025

Die Jazzpianistin Sharon Mansur ist bekannt für ihren gefühlvollen, genreübergreifenden Stil, der von einem Stilmix von Progressive Rock, elektronischer und Weltmusik geprägt ist. Mit einem ausdrucksstarken Spiel bringt sie bei jedem Auftritt ihre persönliche Note ein. Sie leitet ein Piano- & Synthesizer-Trio, das Jazz mit einer modernen, eklektischen Note verbindet.

Sendetermin
02.12.2025
03:55 - 05:10 Uhr

Sharons Soloprojekte und Kollaborationen haben ihr den Ruf einer vielseitigen Musikerin mit charismatischer Bühnenpräsenz eingebracht – ihr einzigartiger Stil und ihre fesselnden Live-Performances ziehen das Publikum in ihren Bann.

