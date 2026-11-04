Kultur
Zum Tod von Kinderbuchautor Janosch
Die Themen der "Kulturzeit" vom 04.11.2026: Nachruf auf Janosch, USA nach den Midterms - Gespräch mit Josef Braml, erstes Solo-Album von Beastie Boy Mike D, Duisburger Filmwoche.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 04.11.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Zum Tod von Kinderbuchautor und Illustrator Janosch
Die Tigerente, ein zotteliger Bär und ein freundlicher Tiger machten ihn berühmt: Janosch verfasste Kinderbücher wie "Oh, wie schön ist Panama", "Post für den Tiger" und "Komm wir finden einen Schatz". Er erzählte von den Erlebnissen des kleinen "Hannes Strohkopp" vom "Quasselkasper" aus Wasserburg und von "Rasputin, dem Vaterbär". Der Kinderbuchautor und Illustrator schuf mehr als 150 Bücher, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden. Mit 95 Jahren ist er am 3. November auf Teneriffa gestorben, wie sein Verleger Bernhard Feil in Tübingen mitteilte. Auf die Kanareninsel hatte er sich 1980 mit seiner Lebensgefährtin Ines zurückgezogen.
Geboren wurde Janosch am 11. März 1931 als Horst Eckert im oberschlesischen Zabrze, damals Hindenburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er mit seinen Eltern nach Oldenburg, ging später für einige Probesemester an die Kunstakademie nach München, bevor er freier Maler wurde. 1960, im Alter von 29 Jahren, zeichnete er sein erstes Kinderbuch: "Die Geschichte von Valek dem Pferd". 2010 kündigt er von Teneriffa aus an, er werde keine weiteren Bücher schreiben. Fortan widmete er sich ganz dem Malen. Seit 2013 übernahm Janosch im "Magazin" der Wochenzeitung "Die Zeit" eine wöchentliche Bilder-Kolumne.
Mike D - das erste Soloalbum des Beastie Boys
Die Geschichte der Beastie Boys, einer der prägendsten Hiphop-Bands der Musikgeschichte, endete vor 14 Jahren mit dem Tod von Adam Yauch. Für Mike D, alias Michael Louis Diamond, Motor der Gruppe, war Musikmachen lange Jahre mit tiefer Trauer verbunden. Aber jetzt hat er ein Soloalbum ("Thank You") veröffentlicht, entstanden mit seinen Söhnen - die Tracks mal Breakbeats mit verfremdeten Gesang, mal 1990er Crossover, aber mit ziemlichem Groove - immer sehr engergiegeladen. Wir haben Mike D bei seinem Konzert in Köln getroffen.