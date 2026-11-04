Die Tigerente, ein zotteliger Bär und ein freundlicher Tiger machten ihn berühmt: Janosch verfasste Kinderbücher wie "Oh, wie schön ist Panama", "Post für den Tiger" und "Komm wir finden einen Schatz". Er erzählte von den Erlebnissen des kleinen "Hannes Strohkopp" vom "Quasselkasper" aus Wasserburg und von "Rasputin, dem Vaterbär". Der Kinderbuchautor und Illustrator schuf mehr als 150 Bücher, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden. Mit 95 Jahren ist er am 3. November auf Teneriffa gestorben, wie sein Verleger Bernhard Feil in Tübingen mitteilte. Auf die Kanareninsel hatte er sich 1980 mit seiner Lebensgefährtin Ines zurückgezogen.