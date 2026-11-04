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Ein Mann steht auf einer spärlich beleuchteten Bühne und singt in ein Mikrofon. Im Hintergrund sind Personen an elektronischen Geräten auf Tischen zu sehen.

Kultur

Beastie Boy Mike D mit erstem Soloalbum

14 Jahre nach dem Ende der Beastie Boys hat Mike D ein Soloalbum herausgebracht. Wir haben mit ihm über Trauer und den Neuanfang nach dem Tod des Bandmitglieds Adam Yauch gesprochen.

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Schwerpunkt

collage farbflächen gitarre
Kultur -

Zoom In: Popstars im Interview

Wir haben mit prominenten Rock- und Popmusikern gesprochen. Was ist wichtig im Leben? In Gesprächen erzählen sie davon, was sie beschäftigt.

Sendungsbereich:
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