"Angstlust – Faszination True Crime" versucht das Phänomen hinter dem Erfolgs-Genre zu ergründen. Was macht diese Formate so extrem erfolgreich, woher kommt der Reiz am realen Grauen? Die Lust an der Angst ist nicht zuletzt eine psychologische Frage und so lohnt bei Verbrecher*innen wie bei True-Crime-Fans ein Blick in die menschlichen Abgründe.