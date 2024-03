Die Londoner Autorin Karina Urbach ein Buch veröffentlicht über die echte Spionage-Story hinter dem Dreh zum Film "Der dritte Mann" von Orson Welles. Ein guter Teil der Filmcrew sollen nämlich echte Agenten gewesen sein – so die These in "Das Haus am Gordon Place". Diese These untermauert Angela Allen. Auch sie lebt in London. Sie war damals 18 Jahre alt und das Scriptgirl bei den Dreharbeiten. Später bekam sie einen Bafta für ihr Lebenswerk. Sie ist das letzte lebende Mitglied des britischen Filmteams. Urbachs Buch ist ein Kriminalroman, der auf wahren Begebenheiten basiert.