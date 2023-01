Demo gegen die neue Regierung

Quelle: Imago

Die neue Regierungskoalition in Israel will tiefgreifende Veränderungen durchsetzen, die eine Bedrohung für die Demokratie darstellen. Sie steht so weit rechts wie noch nie zuvor in der Geschichte des Staates Israel. Die nun geplante Justizreform geht vielen zu weit: Es soll – anders als bisher – eine einfache Mehrheit im Parlament genügen, um Entscheidungen des Obersten Gerichts zu kippen. Bislang konnte dieses Gesetzesvorhaben verhindern, die zum Beispiel den Rechten von Minderheiten entgegenstehen. Das Oberste Gericht als Kontrollorgan der Legislative soll somit entmachtet werden. Auch um seinen eigenen Hals aus den Schlingen der Justiz zu ziehen, ist Ministerpräsident Benjamin Netanjahu entschlossen, die Justiz zu stürzen und somit die liberale Demokratie zu opfern. Netanjahus jüdisch- fundamentalistische Koalitionspartner könnten mithilfe der Justizreform jedes beliebige Gesetz absegnen: die Todessstrafe für palästinensische Attentäter, Geschlechtertrennung in Bussen und Bahnen, Verbot von Abtreibungen und Gay Pride Paraden. Die LGBTQ-Gemeinde könnte es als erstes treffen. Doch Widerstand formiert sich bereits: Tausende sind auf die Straße gegangen, die Opposition und zahlreiche Juristen warnen vor einem Ende der Demokratie in Israel.