Wie das System Epstein Leben zerstörte

In dem Drama von Paolo Sorrentino bleiben dem italienischen Staatspräsidenten nur noch wenige Tage, bevor seine Amtszeit endet und er sich in den Ruhestand zurückziehen will. In dieser Zeit stehen aber noch wichtige Entscheidungen an, die seine Expertise als Jurist ebenso fordern, wie sie ihn als Katholiken vor moralische Abwägungen stellen: Neben einem Gesetz zur Legalisierung von Sterbehilfe, das er unterzeichnen soll, erreichen ihn zwei Gnadengesuche von wegen Mordes Verurteilten. Dabei kreist sein Denken in diesen Tagen auch um die eigene verrinnende Zeit und seine verstorbene Frau. Das auf visueller Ebene streng durchkomponierte Drama ist eine Charakterstudie des fiktiven Politikers, die Wehmut und Abgeklärtheit zusammenführt und die Tragweite politischer Verantwortung aufzeigt.