Kultur
Wie das System Epstein Leben zerstörte
Die Themen der "Kulturzeit" vom 18.03.2026: Epsteins Netzwerk, Film "La Grazia", Eröffnung der Leipziger Buchmesse, Miljenko Jergovic - Gespräch mit Stephan Ozsváth, Lesemarathon.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 18.03.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Das Epstein-Netzwerk: Wie sein System Leben zerstörte
Die Veröffentlichung der Akten zum Fall rund um Jeffrey Epstein sorgt weltweit für Schlagzeilen. Die Reportage dokumentiert das System des verurteilten Sexualstraftäters, zeigt sein Leben in Luxus und den Umgang mit jungen Frauen - und ordnet seine Verbindungen zu mächtigen Männern in Wirtschaft und Politik ein. Ein Einblick in eine Welt zwischen Macht und Missbrauch.
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"La Grazia" - Drama um einen Staatspräsidenten
In dem Drama von Paolo Sorrentino bleiben dem italienischen Staatspräsidenten nur noch wenige Tage, bevor seine Amtszeit endet und er sich in den Ruhestand zurückziehen will. In dieser Zeit stehen aber noch wichtige Entscheidungen an, die seine Expertise als Jurist ebenso fordern, wie sie ihn als Katholiken vor moralische Abwägungen stellen: Neben einem Gesetz zur Legalisierung von Sterbehilfe, das er unterzeichnen soll, erreichen ihn zwei Gnadengesuche von wegen Mordes Verurteilten. Dabei kreist sein Denken in diesen Tagen auch um die eigene verrinnende Zeit und seine verstorbene Frau. Das auf visueller Ebene streng durchkomponierte Drama ist eine Charakterstudie des fiktiven Politikers, die Wehmut und Abgeklärtheit zusammenführt und die Tragweite politischer Verantwortung aufzeigt.
Leipziger Buchmesse eröffnet - Gespräch mit Cécile Schortmann
Mehr als 2000 Verlage und Medienunternehmen aus 54 Ländern beteiligen sich an der Leipziger Buchmesse vom 19. bis 22. März. Eröffnet wird die Buchmesse am Abend des 18. März mit der Verleihung des Buchpreises zur Europäischen Verständigung. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an den kroatisch-bosnischen Schriftsteller Miljenko Jergovic und sein Werk "Das verrückte Herz. Sarajevo Marlboro Remastered". Zentraler Bestandteil der Buchmesse ist das Lesefestival "Leipzig liest" mit rund 3000 Veranstaltungen auf dem Messegelände und in der gesamten Stadt. ARD, ZDF und 3sat sind wieder mit einer Lesebühne in der Messehalle präsent. Alle Gespräche werden per Livestream übertragen. Ebenfalls live übertragen wird der ZDF-Lesemarathon. Ab 17 Uhr am 18. März lesen rund 70 Menschen 18 Stunden lang aus Juli Zehs Roman "Unterleuten".
Leipziger Buchmesse mit Fokusthema "Donau" - Gespräch mit Stephan Ozsváth
Die Leipziger Buchmesse will künftig wechselnde Fokusthemen im Programm verankern. Erstmals wird das Vorhaben in diesem Jahr umgesetzt. Im Mittelpunkt steht die Literatur des Donauraums. Unter dem Motto "Donau - Unter Strom und zwischen Welten" finden während der Buchmesse etliche Buchpräsentationen, Gespräche und Debatten statt. Die Donau fließt auf einer Länge von rund 2800 Kilometern durch Europa. Sie entspringt im Schwarzwald und ist Teil von insgesamt zehn Ländern: Deutschland, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, die Republik Moldau und die Ukraine. Im Donaudelta mündet der Fluss ins Schwarze Meer.
Kuratiert wird das Programm von dem früheren ARD-Südosteuropa-Korrespondenten Stephan Ozsváth. Laut den Veranstaltern werden die literarische Vielfalt der Donauländer, ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten, ihr Glück und ihr Schrecken präsentiert. Wir sprechen mit Stephan Ozsváth.