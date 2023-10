Almanya in Anatolia - Wie deutsch ist die Türkei?

Die Filmemacherin Candan Six-Sasmaz ist die Tochter eines türkischen Gastarbeiters und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf einen opulenten Streifzug durch die Republik am Bosporus, bei der sie viel Neues über die Türkei, aber auch über die Deutschen und Deutschland erfährt.



Wer hätte gedacht, dass Deutsche vor 160 Jahren ein Dorf in der Türkei gründeten? Dass zwar Staatsgründer Atatürk Ankara zur türkischen Hauptstadt ernannte, aber ein Deutscher die Stadt plante? Und dass 100 Jahre vor den ersten türkischen Gastarbeitern, Deutsche als Gastarbeiter in die Türkei gingen? Dass ein deutscher Weltkonzern neun Jahre nach seiner Gründung anfing, in der Türkei zu arbeiten und seit 165 Jahren dort ist, inzwischen mit der modernsten Anlage des Unternehmens? Und eine deutsche Prinzessin im ersten Weltkrieg hier an der Front starb? Überraschende Geschichten vor atemberaubenden Kulissen – die Zuschauer erleben die Türkei der Deutschen.



Es ist eine 5500 Kilometer lange Reise durch 34 Provinzen, durch ein Land, das ähnlich viele Einwohner zählt, aber mehr als doppelt so groß ist wie Deutschland. Im Film begegnet man Deutschen, die in der Türkei eine neue Heimat gefunden haben und Türken mit deutschen Wurzeln, die schon seit mehreren Generationen am Bosporus leben. Man erfährt, dass die Wiege des christlichen Glaubens im türkischen Midyat liegen, besucht eine der größten deutschen Communities außerhalb Deutschlands. Und man trifft Jürgen Schulz, oberster Repräsentant der Bundesrepublik in der Türkei. Für ihn ist die Beziehung zwischen Deutschen und Türken einzigartig und so facettenreich wie kaum eine andere.



Neben den Menschen, die die Zuschauer auf dieser Reise kennenlernen, gibt es einzigartige Landschaften zu entdecken, die unter UNESCO-Schutz stehen. Da sind die märchenhaften Feenkamine Kappadokiens oder die Gesteinsterrassen von Pamukkale sowie, an der malerischen Sehnsuchtsküste Antalyas, beeindruckende Spuren der Jahrtausende zurückgehenden Geschichte des Landes.