Warum sich Demokratie lohnt

Als in der Nacht vom 15. auf den 16. April 2019 die Nachricht von einem Großbrand in der berühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris in sämtlichen TV-Sendern, Social-Media-Kanälen und Radiostationen um die Welt ging, war nicht nur die Grande Nation zutiefst erschüttert. Hunderte Handwerker und Arbeiter waren seither damit beschäftigt, die Kathedrale wieder instand zu setzen. Am 7. und 8. Dezember ist es so weit, dann soll das Meisterwerk der Gotik mit gebührenden Feierlichkeiten wiedereröffnet werden.