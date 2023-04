Noch in den Flammen stehend verkündete Philippe Macron: In fünf Jahren ist Notre Dame, das Wahrzeichen, die Seele Frankreichs, wiederaufgebaut und das schöner als je zuvor. Seit dem Brand am 15. und 16. April 2019 sind nun vier Jahre vergangen - und das Unvorstellbare scheint einzutreffen: Der waghalsige Zeitplan geht auf. Bereits jetzt werden französische Staatsgäste in das Innere der Baustelle geführt. Mit der Rettung der Kathedrale hat ein mehrfaches Denken begonnen: Über die Geschichte des Gotteshauses - das Mittelalter, die "gottlose" Revolution, die Rettung durch Hugos Roman und dem Symbol für den Marienstaat Frankreich schlechthin bis zur Frage, was man in einem zunehmend säkularen Staat von eine Kathedrale Notre Dame aus religiöser Sicht erwartet. Wir blicken auf Notre Dame ein Jahr vor der Wiedereröffnung.