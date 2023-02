scobel - Kulturschock durch KI

Ob an Universitäten, Schulen, auf Social-Media-Plattformen oder in kreativen Zusammenhängen: Der Mensch hat Konkurrenz bekommen. Was das bedeutet, wird nicht irgendwann in ferner Zukunft spürbar sein, sondern heute. Man wird ab sofort schwer erkennen können, wer hinter vielen Kreationen steckt - ein Mensch oder KI. Die Copyright-Frage, Autorenrechte, Leistungsbewertungen von Schülern und Studenten - alles muss neu gedacht werden. Die Software dieser KI kann fast alles. Sie heißt GPT-3 und kommt aus dem Entwicklerhaus "OpenAI".



Die Geschichte begann vor wenigen Jahren als Open-Source-Projekt, also als offen zugängliches Software-Projekt - im Wesentlichen finanziert von Elon Musk und Microsoft. Microsoft hat sich inzwischen die Lizenz gesichert, und das milliardenschwere Geschäft mit der KI kann beginnen.