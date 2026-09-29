1977, knapp zehn Jahre nach dem "Prager Frühling" - jener Reformbewegung, die 1968 in der Tschechoslowakei einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" schaffen wollte - waren im Land alle Hoffnungen restlos erstickt. Der Aufbruch 1968 war mit Hilfe sowjetischer Panzer niedergeschlagen worden. Seitdem herrschte ein Klima der Einschüchterung und Angst. Doch ein paar hundert mutige Bürger aus allen Ecken des Landes begehren abermals auf. Sie schreiben die "Charta 77". In dieser Erklärung fordern sie die kommunistische Regierung auf, die Menschenrechte zu achten. Die Staatsmacht reagiert darauf mit Schikanen, Verhaftungen, Ausbürgerungen. Der tschechische Dramatiker Vaclav Havel, der zu den treibenden Kräften der "Charta 77"-Bewegung gehört, kommt ins Gefängnis.