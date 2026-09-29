Kultur
Vaclav Havels Erinnerungen zur Charta '77
Die Themen der "Kulturzeit" vom 29.09.2026: Vaclav Havel, Streit beim Bachmann-Preis - Gespräch mit Beate Tröger, Jelineks "Die Ankunft", Zumthors Erweiterungsbau der Fondation Beyeler, Danger Dan.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 29.09.2026
- 19:21 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
"Ich habe es irgendwo versteckt" - Vaclav Havels verschollene Erinnerungen
1977, knapp zehn Jahre nach dem "Prager Frühling" - jener Reformbewegung, die 1968 in der Tschechoslowakei einen "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" schaffen wollte - waren im Land alle Hoffnungen restlos erstickt. Der Aufbruch 1968 war mit Hilfe sowjetischer Panzer niedergeschlagen worden. Seitdem herrschte ein Klima der Einschüchterung und Angst. Doch ein paar hundert mutige Bürger aus allen Ecken des Landes begehren abermals auf. Sie schreiben die "Charta 77". In dieser Erklärung fordern sie die kommunistische Regierung auf, die Menschenrechte zu achten. Die Staatsmacht reagiert darauf mit Schikanen, Verhaftungen, Ausbürgerungen. Der tschechische Dramatiker Vaclav Havel, der zu den treibenden Kräften der "Charta 77"-Bewegung gehört, kommt ins Gefängnis.
Nach seiner Entlassung, im Herbst 1977, verfasst er eine fast 100-seitige Reportage, in der er sich an die ersten Stunden nach der Erklärung der Charta 77, die darauffolgenden Ermittlungen und seine viermonatige Untersuchungshaft erinnert. Aus Sorge vor neuen Schnüffeleien der Staatssicherheit versteckt er das Manuskript. Jahre später hat er vergessen, wo. 1989, nach dem Ende des Kommunismus wird Havel erster Staatspräsident der Tschechoslowakei und später ab 1993 für zehn Jahre Präsident Tschechiens. Erst 2016, fünf Jahre nach seinem Tod, werden Havels Notizen über jene Zeit zufällig entdeckt.
Herausgegeben vom Mitteldeutschen Verlag, erscheinen sie nun unter dem Titel "Ich habe es irgendwo versteckt" erstmals in deutscher Sprache. Ein humorvolles, aufrüttelndes und kompromissloses Zeugnis über Selbstachtung, Widerstand und das Spiel mit dem Teufel.
Rücktritte in Bachmann-Preis-Jury - Gespräch mit Beate Tröger
Nach der ORF-Entscheidung für einen neuen Jury-Vorsitz sind vier der sieben Juror*innen des Ingeborg-Bachmann-Wettlesens in Klagenfurt zurückgetreten. Vorangegangen war die für die Jury-Mitglieder überraschende Verkündigung des ORF, den Vorsitzenden Klaus Kastberger nach zwölf Jahren zu ersetzen durch die Literaturkritikerin Insa Wilke, die den Vorsitz bereits 2021 bis 2023 inne hatte. Philipp Tingler, Mara Delius, Thomas Strässle und Brigitte Schwens-Harrant erklärten danach ihren Rücktritt, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Philipp Tingler äußerte sich in einem "Spiegel"-Interview und bezichtigte Wilke einer nicht-objektivierbaren Beurteilung der Texte und einer Entwicklung "von einer germanistischen Klassensprecherinen-Auslegung zu einer identitätspolitischen Kategorisierung von Literatur". Die Verantwortlichen bezeichnet er als "angsthäsige und superkonformistische Leute" unter denen "Inkompetenz und "Kleingeistigkeit" herrsche.
Thomas Strässle gibt an, sein Entscheid für einen Abgang sei unabhängig vom aktuellen Streit um den Juryvorsitz gefallen. Mara Delius und Brigitte Schwens-Harrant äußerten sich nicht zu ihrer Entscheidung, das Wettlesen zu verlassen. Allen bleibt die Möglichkeit, der Rückkehr zum Wettbewerb, da der ORF ein neues Rotationsverfahren einführt, das eine Teilnahme für längstens drei Jahre am Stück limitiert, aber den Mitgliedern ermöglicht, später erneut dabei zu sein.
Über den Streit um die Bachmann-Preis-Jury sprechen wir mit der Literaturkritikerin Beate Tröger.
Mehr zum Bachmann-Preis
Elfriede Jelineks "Die Ankunft" im Wiener Volkstheater
Im Oktober 2026 feiert Elfriede Jelinek ihren 80. Geburtstag. Anlass für das Wiener Volkstheater der Literatur-Nobelpreisträgerin einen Theaterabend zu widmen. Volkstheater-Direktor Jan Philipp Gloger hat dafür vier Jelinek-Stücke zusammengefügt, die sich mit rechtem Denken, Sprechen und Handeln beschäftigen. Dabei ist ihm mit Emmy Werner ein Besetzungs-Coup gelungen: die ehemalige Volkstheater-Direktorin taucht auf der Bühne als mahnender Engel auf.
Peter Zumthors neue Bauten für die Fondation Beyeler
Die Fondation Beyeler ist das beliebteste Museum der Schweiz. Der Bau von Renzo Piano wurde vor knapp 30 Jahren eröffnet. Nun hat der Architekt Peter Zumthor die Fondation mit neuen Bauten erweitert. Seit dem 26. September präsentiert sich das Museum in Riehen bei Basel mit gleich drei neuen Gebäuden, riesiger neuer Ausstellungsfläche und doppelt so großem Garten der Öffentlichkeit. Das neue Ensemble wird zunächst schrittweise geöffnet. Am 15. Januar 2027 steht alles uneingeschränkt zur Verfügung.
Der Aktivist am Klavier – das neue Album von Danger Dan
Erstmals seit dem Eklat um seinen abgesagten Auftritt im ZDF, spricht der in Berlin lebende Rapper über seine Bilanz der Diskussionen um den Song "Keine Angst". Über seine unheilbare Augenkrankheit und darüber, warum das Klavier jetzt sein bevorzugtes Instrument geworden ist.