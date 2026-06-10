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Eine Umhängetasche mit dem Ingeborg Bachmann Logo aufgedruckt.

Kultur

50 Jahre Bachmann-Preis - Eine Zeitreise

Was, zum Teufel, ist er denn nun wirklich, der Bachmann-Preis? Barbara Frank versucht, die Faszination dieses Literaturbewerbs zu ergründen.

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Schriftzug Ingeborg-Bachmannpreis

Tage der deutschsprachigen Literatur

Ist der Bewerb ein Heiliger Gral der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, der angeblich schönste Betriebsausflug im Literaturbetrieb oder doch eine Art GTI-Treffen für Germanisten, wie die Tagespresse unlängst meinte?

Worin besteht eigentlich seine DNA? Und was haben lesende Autoren und streitende Literaturkritiker noch immer (37 Jahre auf 3sat!) im Fernsehen verloren? Einander zuzuhören ist doch - wie Fernsehen - längst aus der Mode gekommen!

Auch diese Frage muss erlaubt sein: Was hat ein 50 Jahre altes Lese- und Diskussionsformat, dessen Namensgeberin ausgerechnet den Satz: "Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar" geprägt hat, noch in einer Welt verloren, die von Fake News, Safe Spaces und Filterblasen dominiert wird? Dessen Autorinnen und Autoren ohne KI auskommen (sollten)? Wobei angesichts knapper Kassen beim Öffentlich-Rechtlichen schon mehr als einmal davon die Rede war, das Klagenfurter Wettlesen in der Versenkung verschwinden zu lassen.

Trotzdem hat es der Bachmannpreis geschafft, 50 Jahre lang als hübsche Nischenpflanze am Fensterbrett der Weltbühne zu überdauern. Es fragt sich nur, wie?

Mehr zur Geschichte der TDDL in Dokulänge

Das Bild zeigt eine Wand des Ingeborg Bachmannparks, die aus hellem Beton besteht. Darauf ist ein stilisiertes, schwarzes Relief einer Gesichtsprofilansicht, das an Ingeborg Bachmann erinnert. Rechts neben dem Relief befindet sich ein schwarzer Tragbeutel, der mit einer grauen Zeichnung eines Gesichts und roten Texten geschmückt ist. Darunter steht die Zahl "50". Über dem Relief und der Tasche ist das Logo „ORF K“ in einem schlichten, modernen Design angebracht. Der Boden vor der Wand besteht aus kleinen, hellen Steinen und es sind einige grüne Pflanzen zu erkennen.
Kultur -

Un-zumutbar?! - 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis

Im Süden Österreichs fliegen seit 50 Jahren allsommerlich durchaus die Fetzen - wegen Literatur. 17 Stunden wird live auf 3sat gelesen und kritisiert, seit nunmehr 37 Jahren.

Sendungsbereich:
Kulturdoku

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