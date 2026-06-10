50 Jahre Bachmann-Preis - Eine Zeitreise

Worin besteht eigentlich seine DNA? Und was haben lesende Autoren und streitende Literaturkritiker noch immer (37 Jahre auf 3sat!) im Fernsehen verloren? Einander zuzuhören ist doch - wie Fernsehen - längst aus der Mode gekommen!



Auch diese Frage muss erlaubt sein: Was hat ein 50 Jahre altes Lese- und Diskussionsformat, dessen Namensgeberin ausgerechnet den Satz: "Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar" geprägt hat, noch in einer Welt verloren, die von Fake News, Safe Spaces und Filterblasen dominiert wird? Dessen Autorinnen und Autoren ohne KI auskommen (sollten)? Wobei angesichts knapper Kassen beim Öffentlich-Rechtlichen schon mehr als einmal davon die Rede war, das Klagenfurter Wettlesen in der Versenkung verschwinden zu lassen.



Trotzdem hat es der Bachmannpreis geschafft, 50 Jahre lang als hübsche Nischenpflanze am Fensterbrett der Weltbühne zu überdauern. Es fragt sich nur, wie?