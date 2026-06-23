Ukrainische Veteranen spielen Theater

Bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, dem sogenannten Ingeborg-Bachmann-Preis, wird seit 50 Jahren kontrovers gelesen, diskutiert und bewertet – radikal anders als der Zeitgeist. In ihren Frankfurter Vorlesungen schreibt Ingeborg Bachmann, Poesie müsse wie Brot - nämlich "scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht" sein. In Klagenfurt, das sein Image als Literaturgerichtshof vor allem in den letzten Jahren erfolgreich losgeworden ist, hat man das bis heute nicht vergessen. Dieses Jahr werden in Klagenfurt gleich zwei Jubiläen gefeiert: 100 Jahre Ingeborg Bachmann und 50 Jahre Bachmann-Preis. Wir sprechen mit Cécile Schortmann vor Ort.