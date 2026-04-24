Maria Kalesnikava ist eines der Gesichter der belarussischen Opposition gegen das Lukaschenko-Regime. Fünf Jahre lang saß die Bürgerrechtlerin in belarussischer Haft, bevor sie im Dezember 2025 mit anderen bekannten Oppositionellen freikam. Im Berliner Radialsystem hat die Musikerin nun bei einer Performance von ihrer Haft erzählt, während der sie lebensbedrohlich erkrankte. Nicht alle haben diese Haftbedingungen überlebt: Für mindestens neun politische Gefangene endete die Inhaftierung in Belarus mit dem Tod. Erfahrungen, die die belarussische Kunstszene aktuell verarbeitet. Wie die Exilkünstlerin Elena Rabkina, die vor ihrer Verhaftung das Land verließ. Ihre Werke sind in der Berliner PAKD-Galerie zu sehen. Andere belarussische Künstler gehen noch weiter und inszenieren Theateraufführungen in ehemaligen Gefängnissen – zum Beispiel in Vilnius – um ihre Haft besonders eindringlich erfahrbar zu machen. Nur im Ausland, wie Ende März in Warschau, trauen sich Belarussen noch zu demonstrieren, ihre Stimmen gegen die Diktatur in der Heimat zu erheben. Sie fordern die Freilassung der verbliebenen mehr als 800 politischen Gefangenen. Für die aktive belarussische Opposition bleibt der Kampf gegen die brutale Diktatur härter denn je.