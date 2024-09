Vor 30 Jahren, im August 1994, zogen die letzten Sowjets aus Ostdeutschland ab. Zurück ließen sie ihre Friedhöfe und Heldendenkmäler, fast 4000 an der Zahl. Auf dem idyllischen Garnisonsfriedhof in Dresden sind 400 Rotarmisten, 180 Zivilisten und 50 Kinder beerdigt. Viele Soldaten starben in den letzten Kriegstagen, andere in der langen Zeit der Besatzung. Einige kamen beim Volksaufstand in der DDR 1953 ums Leben oder beim Einsatz 1968 in der CSSR. Oft gab es zahlreiche Tote bei Manövern, die vielen Selbstmorde wurden vertuscht. Bestanden Familien auf eine Überführung, erhielten sie ihre Liebsten in einem Zinksarg zurück, der nicht mehr zu öffnen war. Über die genaueren Todesursachen und Umstände wurde den Angehörigen so gut wie nichts mitgeteilt.