Clemens Meyer hat viele literarische Hausgötter, aber das, was er "das Leben" nennt, sucht er gerne auch woanders: auf der Pferderennbahn, unter Boxern, in den Plattenbausiedlungen rings um Leipzig. Dort findet er seine Figuren und verwickelt sie in wuchtige Kurzgeschichten oder Romane. Sein neues Buch steht in dieser Tradition. "Die Projektoren" handelt von alten Kinos, trashigen Filmen und menschlichen Tragödien, vom deutschen Überfall auf Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg und vom Bürgerkrieg in diesem Land, wo Anfang der 1990er alte und neue Rechnungen beglichen werden. Clemens Meyer hat zehn Jahre lang an diesem Roman gearbeitet, entstanden ist ein Buch voll bösem Witz und Sprachgewalt, voll Trash und Tragödien. Nicht nur durch den Umfang von 1000 Seiten ist es derzeit ziemlich einzigartig unter den Neuerscheinungen der Saison. Wie aber soll man sich dem nähern? Das fragen wir Literaturkritikerin Katharina Teutsch.