Kairos-Preis an Kuratorin Alona Karavai

Der Kairos-Preis gehört zu den renommiertesten Kunst- und Wissenschaftspreisen Europas. Benannt ist er nach dem griechischen Gott des "rechten Augenblicks" und am 4. Juni 2023 ist dieser Augenblick für die ukrainische Kulturmanagerin und Kuratorin Alona Karavai gekommen. Sie wird den Preis im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg entgegennehmen - für ihre Art des Kampfes gegen den russischen Angriffskrieg. Alona Karavai und ihr Künstlerkollektiv arbeiten gegen die Vernichtung kulturellen Erbes in der Ukraine an. Dabei greifen sie auf ein seit Jahren aufgebautes Netzwerk aus Kulturschaffenden, selbst gegründeten Organisationen, Archiven und Orten zurück. Seit Kriegsbeginn hat das Team 700 Werke gerettet. Kunst kann Traumata nicht heilen, so Alona Karavai, aber helfen sie zu reflektieren.