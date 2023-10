Sahra Wagenknecht und ihr neues Linksbündnis

Der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie ist am 22. Oktober mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio in der Frankfurter Paulskirche lobte der Schriftsteller Daniel Kehlmann den Preisträger als einen der großen Erzähler der Literaturgeschichte. Rushdie sei "der vielleicht wichtigste Verteidiger der Freiheit von Kunst und Rede in unserer Zeit". Vor allem aber sei Rushdie "ein weiser, neugieriger, heiterer und gütiger Mensch und somit der würdigste Träger" des Preises, sagte Kehlmann. Nach dem Mordaufruf des iranischen Ayatollahs Khomeini 1989 sei der Schriftsteller selbst zu einer "Symbolfigur für Kunstfreiheit" geworden. Rushdie, der seit einem Mordanschlag auf ihn im Jahr 2022 auf einem Auge blind ist, warnte in seiner Preisrede vor Angriffen auf das freie Wort. Derzeit werde die Freiheit, insbesondere die Meinungsfreiheit, auf allen Seiten angegriffen, sagte der Autor vor 700 Gästen in der Frankfurter Paulskirche. Bildungseinrichtungen und Büchereien seien der Zensur ausgesetzt, extremistische Religionen und bigotte Ideologien würden in Lebensbereiche vordringen, in denen sie nichts zu suchen hätten. Progressive Stimmen sprächen sich für eine neue Art von Zensur aus, "die sich den Anschein des Tugendhaften gibt". "Von links wie rechts gerät die Freiheit unter Druck", sagte Rushdie. "Das hat es so bislang noch nicht gegeben." Das Internet trage dazu bei, in dem gut gemachte Websites mit böswilligen Lügen gleich neben der Wahrheit stünden. Der Schriftsteller forderte dazu auf, weiterhin "schlechte Rede mit besserer Rede zu kontern, falschen Erzählungen bessere entgegenzusetzen, auf Hass mit Liebe zu antworten und nicht die Hoffnung aufzugeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann". In der Begründung der Verleihung des Friedenspreises lobte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Rushdie als einen "der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache".