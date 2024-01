Zeruya Shalev über Israel und ihr Buch "Nicht ich"

Der deutsche Schauspieler, Theaterregisseur und Intendant Achim Benning ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Benning leitete von 1976 bis 1986 das Wiener Burgtheater. In dieser Zeit gab es erstmals Kinderaufführungen und etliche Gastregisseure. "Ich wollte nicht Schauspieler werden; ich wollte nicht Regisseur werden; ich wollte nicht Burgtheaterdirektor werden", schrieb Achim Benning in einer autobiografischen Notiz. Schon mit 24 Jahren spielte er am Burgtheater, wo er in über 50 Rollen zu sehen war; ab 1971 führt er auch Regie, und von 1976 bis 1986 war er Direktor des Hauses am Ring. Danach konzentrierte er sich auf die Regiearbeit, leitete von 1989 bis 1992 das Schauspielhaus Zürich und war dann Professor für Regie am Max-Reinhardt-Seminar. Wir erinnern an den Theatermann.