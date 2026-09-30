Zwischen Kampf und Folter - Narges Mohammadi

Dana Vowinckel erzählt uns in ihrem zweiten Roman eine bittersüße Liebesgeschichte. Es ist ein moderner Gesellschaftsroman vor hochpolitischem Hintergrund. Zeitgeist pur. Beim Schüleraustausch in der Bretagne begegnen sich Alma und Anton zum ersten Mal. Beide kreuzunglücklich. Er hat Probleme, als Jude in einer antisemitischen Gastfamilie. Und Alma war so unglücklich, dass man sie nicht ansprechen konnte, ohne dass ihr Tränen in die Augen stiegen. Jahre später treffen sie sich wieder, als beide in Berlin studieren. Zwei einsame Herzen auf einer Studentenparty. Ihre Liebesgeschichte scheint unausweichlich. Das Mädchen aus Ost-Berlin und der Kosmopolit - zwei aus unterschiedlichen Verhältnissen: Sie ist die Erste, die in ihrer Familie studiert, während er aus einer jüdischen Akademikerfamilie stammt. Wir sprechen mit der Autorin Dana Vowinckel über ihren Roman, der auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht.