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  4. Ausstellungstipp: "Doppelausstellung: Franz Gertsch. Blow-Up"
Auf einem fotorealistischen Gemälde sieht man eine Rockmusikerin von hinten, die mit einer Gitarre vor einem Verstärker kniet.

Kultur

Ausstellungstipp: "Franz Gertsch"

Die Doppelausstellung präsentiert monumentale Gemälde, Porträts und Holzschnitte des Schweizer Fotorealismus-Pioniers Franz Gertsch. Bis 17. Januar in Bern und 28. Februar in Burgdorf zu sehen.

Datum:

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