Muskismus: Technologie, Macht und Größenwahn

Wie sein Verlag mitteilte, starb der portugiesische Schriftsteller António Lobo Antunes am 5. März 2026 im Alter von 83 Jahren. Mit seinen inzwischen 30 Büchern, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt worden sind, zählt Antunes, der nach eigenem Bekunden viel von William Faulkner lernte, zu den wichtigsten Autoren nicht nur der neueren portugiesischen Literatur, sondern der europäischen Gegenwartsliteratur überhaupt. Seine Romane, in denen er vor allem die portugiesische Vergangenheit und Gegenwart verarbeitet, beeindruckten die Fachkritik ob der dichten und metaphernreichen Sprache. Den Durchbruch schaffte der Autor 1979 mit seinem autobiografisch durchwirkten Roman "Der Judaskuss". Das Buch ist ein einziger, 260 Seiten starker Monolog und stellt eine Abrechnung mit Portugals Kolonialvergangenheit dar. "Ich möchte nicht gelesen werden", bekundete Antunes 2002 in der "Welt", "ich möchte, dass mein Buch eine Art Krankheit ist. Als litte man an einem Fieber." Der Schriftstelller, der auch ausgebildeter Arzt war, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur und dem Camões-Preis, der bedeutendsten Auszeichnung der portugiesischsprachigen Welt. Lange galt er als Anwärter auf den Literaturnobelpreis.