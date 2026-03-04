Die Berlinale und die Meinungsfreiheit

Eine Demokratie beruht auf dem Prinzip der freien Meinungsäußerung. Was aber, wenn die Meinungsfreiheit Demokratien entzweit? Wenn darüber gestritten wird, was man noch sagen darf und was nicht? Es ist der wohl größte Kulturkampf unserer Tage. Die Bundesrepublik war innerhalb der westlichen Welt schon immer das Land mit den schärfsten Strafvorschriften gegen das gesprochene Wort. In den letzten zehn Jahren wurden hierzulande zusätzliche Gesetze geschaffen, um politische Äußerungen zu regulieren. Ob zur Migration, Klimapolitik oder zum Nahostkonflikt: Noch nie gab es so viele Ermittlungen. Darüber schreibt der Jurist Ronen Steinke in seinem neuen Buch: "Meinungsfreiheit – Wie Polizei und Justiz unser Grundrecht einschränken – und wie wir es verteidigen". Steinkes Buch ist ein Plädoyer für offene Debatten und gegen ausufernde Strafverfolgung. Wir sprechen mit dem Journalisten.