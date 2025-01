Tech-Milliardär Elon Musk ist nicht mehr zu bremsen: Seit er in den USA mit seiner Social-Media- Plattform X direkten Einfluss auf die dortige Politik nehmen kann, versucht er auch weltweit seine rechtspopulistischen Ideen zu verbreiten. Elon Musk unterstützt durch seine Plattform X RechtspopulistInnen in der ganzen Welt, so auch die AFD in Deutschland. X wird zunehmend zu einem Instrument rechtsextremer Machtspiele voller Hass und Desinformation. "Nur die AFD kann Deutschland retten", postete er unlängst dort und sagte das kurz darauf auch im Gespräch mit AFD-Chefin Alice Weidel auf der Plattform. Auch sein Wahlwerbeartikel in der "Welt am Sonntag" sorgte für Aufsehen. Darin bezeichnet er die AFD als "letzten Funken Hoffnung für Deutschland". X wird zunehmend zu einem Instrument rechtsextremer Machtspiele voller Hass und Desinformation.