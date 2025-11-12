Mit Satire gegen Putin

Der Schweizer Bundesrat besteht aus sieben rechtlich gleichgestellten Personen unterschiedlicher Parteien von links bis rechts. Die Mitglieder werden für vier Jahre gewählt. Anders als in Deutschland kann sie niemand absetzen. Es wird erwartet, dass die Bundesräte spüren, wenn sie abtreten sollen. Selbst bei Themen, wie den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, bei denen es ums Eingemachte geht, müssen die sieben Bundesräte diskutieren, bis sie einen Kompromiss gefunden haben. Das kann dauern. So gilt das Schweizer System zuweilen als träge. Eine Erneuerung der bilateralen Abkommen mit der EU, die der Schweiz den Zugang zum lukrativen europäischen Binnenmarkt sichern soll, ist beispielsweise seit 2013 im Gespräch. Eine Einigung erzielte der Bundesrat 2025. Damit ist der politische Prozess allerding längst nicht abgeschlossen: Nun diskutieren Parteien und Abgeordnete. Walter Thurnherr, ehemaliger Bundeskanzler und damit Stabschef der Regierung, erklärt in seinem Sachbuch "Wie der Bundesrat die Schweiz regiert und weshalb es trotzdem funktioniert", weshalb das System Bundesrat trotzdem funktioniert und schlussfolgert: Schlecht sei die Schweiz damit bisher nicht gefahren.