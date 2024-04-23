Kultur
"Kulturzeit" vom 29.10.2025: Das Versagen der deutschen Russlandpolitik
Die Themen der Sendung: Deutsche Russlandpolitik - Gespräch mit Katja Gloger und Georg Mascolo, verfolgte Künstler in Russland und Belarus, Meißner Porzellanmanufaktur, Kunst für Kinder.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 22.02.2026
Die Themen der Sendung:
Das Versagen der deutschen Russlandpolitik - Gespräch mit Katja Gloger und Georg Mascolo
Als Putin im Februar 2022 die Ukraine angriff, stand die Welt unter Schock. Dabei gab es jede Menge Warnungen vor dem russischen Präsidenten. Katja Gloger und Georg Mascolo zeigen in ihrem Buch "Das Versagen. Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik", wie die Verantwortlichen über Jahrzehnte Warnungen ignorierten und kritische Stimmen in der deutschen Russlandpolitik ausblendeten. Wir sprechen mit den beiden Journalisten.
Terror von oben – Künstler und Intellektuelle im Visier des Kreml und des belarussischen KGB
Unter Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko läuft das Böse auf Hochtouren: Der Philosoph Vladimir Mazkewitsch wurde nach vier Jahren Haft in belarussischen Gefängnissen am 11. September befreit, aber gegen seinen Willen außer Landes geschafft. Die Pussy-Riot Aktivistin Maria Alechina wurde unterdessen in Abwesenheit zu 13 Jahren und 15 Tagen Lagerhaft in Russland verurteilt. Ihr Vergehen: Unter anderem das Video "Mama, schau nicht fern". Folter, Verfolgung, Verurteilung, Straflager: russische und belarussische Künstler und Journalisten im Exil und ihre Erfahrungen.
Die Meißner Porzellanmanufaktur – Westgeld-Fabrik der DDR
Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden widmen den legendären blauen Schwertern eine Ausstellung. Im Mittelpunkt steht die Fotografie von Gerhard Weber, der den Arbeitsalltag in der Manufaktur dokumentierte. Die Ausstellung "Die blauen Schwerter – Meissen in der DDR" ist bis zum 22. Februar 2026 zu sehen.
Kunst für Kinder
Es gibt unzählige Bücher für Kinder, Filme, auch Theaterstücke, doch Kunstausstellungen, die sich an jüngere Besucher richten, gibt es kaum. Umso großartiger, dass man derzeit im Haus der Kunst in München bauen, malen, hüpfen und vor allem staunen kann. Die Ausstellung "Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968" ist bis zum 1. Februar 2026 zu besichtigen.