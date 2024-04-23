Als Putin im Februar 2022 die Ukraine angriff, stand die Welt unter Schock. Dabei gab es jede Menge Warnungen vor dem russischen Präsidenten. Katja Gloger und Georg Mascolo zeigen in ihrem Buch "Das Versagen. Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik", wie die Verantwortlichen über Jahrzehnte Warnungen ignorierten und kritische Stimmen in der deutschen Russlandpolitik ausblendeten. Wir sprechen mit den beiden Journalisten.