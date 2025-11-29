Kultur
Hannah Arendt und die Gefahren der Gegenwart
50 Jahre nach ihrem Tod wirken die politischen Schriften der Philosophin Hannah Arendt wie eine prophetische Analyse der heutigen Zeit.
Doch Arendt war nicht nur Denkerin – sie handelte auch aktiv. Während des Nationalsozialismus und ihres Exils in Frankreich setzte sie sich für verfolgte Menschen ein und half jüdischen Kindern nach Israel zu fliehen. Hannah Arends Werk ist überwältigend. Ihre politischen Schriften lesen sich wie ausgefeilte Analysen zu den aktuellen Kriegen im Nahen Osten und der Ukraine wie dem aktuell erstarkenden Rechtsextremismus in Europa. Katharina Thalbach
Katharina Thalbach liest aus Arendts Schriften
Hannah Arendts Leben in Deutschland (geboren 1906 in Hannover), im französischen Exil und in den USA (gestorben1975 in New York) war wild und bewegt. Sie hat sich keinem Zeitgeist unterworfen und war nach dem Zweiten Weltkrieg und ihrer Haltung zum Zionismus nicht unumstritten. Gleichzeitig hat sie die humane Perspektive nie verloren. Sie behielt lebenslang einen klaren Blick auf Nationalsozialismus und Antisemitismus.
Der Film "Hannah Arendt und die Gefahren der Gegenwart" folgt den Spuren, die Hannah Arendt hinterlassen hat, diesseits und jenseits des Atlantiks. Zeitdokumente wie das legendäre TV-Interview mit Günter Gaus werden durch heutige Deuter*innen und Denker*innen kommentiert. Die Schauspielerin Katharina Thalbach liest für die Kulturdokumentation aus Arendts Schriften. Der Film porträtiert eine mutige kluge Frau und Denkerin, die uns heute als Prophetin der Gegenwart erscheint.
Film von Anna Pflüger und Lara Heinemann