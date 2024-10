Ticken die Uhren auf Sizilien und im Süden von Italien anders als in den Metropolen des Nordens, wo in den 1910er Jahren Geschwindigkeit und Futurismus gefeiert werden? Der Süden ist damals wie heute das Armenhaus des Landes, auf Sizilien wird 1887 die Schriftstellerin Maria Messina geboren, die als junge Frau durch Erzählungen, kurze Romane und Kinderbücher bekannt, aber schnell auch wieder vergessen wird. Messina veröffentlichte ihren Roman "Das Haus in der Gasse" bereits 1921. Darin beschreibt sie Sträßchen, so düster wie leere Brunnen, schildert die Eintönigkeit des Alltags, die scheinbare Unerschütterlichkeit dieser Verhältnisse. “Das Haus in der Gasse“ handelt von Menschen, die in ein Regelwerk eingepfercht sind, dass ganz auf den Familienvater ausgerichtet ist. Ein Kammerspiel mit Ehepaar, Schwägerin und Kind. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Ursula März über das lange vergessene Buch, das nun in deutscher Übersetzung von Ute Lipka neu erschienen ist.