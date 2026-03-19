Katerina Poladjan hat den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik für ihren Roman "Goldstrand" erhalten. Poladjan führe in ihrem Buch meisterlich vor, wie eine Biografie aus Selbstbefragung und Erfindung entstehe, so die Jury. In der Kategorie Sachbuch/Essayistik gewann Marie-Janine Calic mit "Balkan-Odyssee, 1933-1941. Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa". Die Jury erklärte, dass Südwesteuropa in der Exilforschung bislang kaum beachtet sei - mit ihrem Werk schließe Calic diese Lücke. In ihrer Recherche erzähle sie die wechselvolle Geschichte der Balkanroute anhand vieler Einzelschicksale. Preisträger in der Kategorie Übersetzung ist Manfred Gmeiner. Er übersetzte aus dem Spanischen das Buch "Unten leben" von Gustavo Faverón Patriau. Der Roman des peruanischen Autors zeige das Leben in Kellern, Gefängnissen und Katakomben, so die Jury. "Manfred Gmeiner hat diese labyrinthische Erzählung mit spielerischer Eleganz übertragen, ohne jemals den Blick auf ihre eigensinnigen Figuren zu verlieren." Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 vergeben und ehrt herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen und Übersetzungen. Von den insgesamt 485 eingereichten Titeln hatte die Jury 15 nominiert. Wir sprechen mit der Gewinnerin in der Kategorie Belletristik, Katerina Poladjan.