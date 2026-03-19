Leipziger Buchpreis wird verliehen

In Leipzig hat die Buchmesse für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Wir treffen auf der Buchmesse die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die eine Brücke zwischen Ost und West schlagen. Die Journalistin und Ärztin Iryna Fingerova wurde in eine jüdische Familie in Odessa geboren und lebt seit 2019 in Deutschland. In ihrem Roman "Zugwind" erzählt sie von einer jungen ukrainischen Hausärztin in Deutschland, ihrer Trauer, ihren Schuldgefühlen, ihrer Wut und Resignation angesichts des Krieges in der Ukraine. Lukas Rietzschel wurde nach der Wende in der Lausitz geboren. In seinem Roman "Sanditz" entwirft er ein Panorama deutscher Geschichten - vom Ende der DDR bis in die jüngste Gegenwart. Die Schriftstellerin Nadine Schneider stammt aus einer rumäniendeutschen Familie. In "Das gute Leben" erzählt sie über vier Generationen eine Mütter-Töchter-Geschichte über eine Flucht aus Rumänien und den Neuanfang in Deutschland.