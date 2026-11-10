Kultur
John Malkovich in Bestform: "Wild Horse Nine"
Die Themen der "Kulturzeit" vom 10.11.2026: Film "Wild Horse Nine", Berlin Freedom Conference - Gespräch mit Garry Kasparov, "European Artistic Freedom Act", Künstler David Schnell.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 10.11.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Kinostart von "Wild Horse Nine"
Ein CIA-Agent (Sam Rockwell), der sich 1973 in Chile aufhält, begleitet einen älteren Kollegen (John Malkovich) auf die Osterinsel Rapa Nui. Der ist unheilbar an Krebs erkrankt und will seine Memoiren schreiben, leidet aber an Gedächtnislücken. Doch dann zieht sich der Aufenthalt auf der Insel mit den mythischen Steinköpfen unerwartet in die Länge. Eine vielschichtige Buddy-Komödie mit reichlich schwarzem Humor, die im Umgang mit dem historischen und politischen Hintergrund gekonnt unbequeme Fragen aufwirft. Dank pointierter Dialoge und brillanter Darsteller fällt der Film von Martin McDonagh (The Banshees Of Inisherin) äußerst witzig aus und beweist ebenso Gespür für die Tragik der Charaktere. John Malkovich erhielt für seine Rolle in Venedig den Preis für den besten Schauspieler.
"Berlin Freedom Conference" - Gespräch mit Garry Kasparov
Freiheit, Demokratie, Menschenrechte: Bei der "Berlin Freedom Conference" wird 37 Jahre nach der friedlichen Revolution und dem Mauerfall daran erinnert, wozu Menschen in totalitären Staaten - aller Repressionen zum Trotz - fähig sind. Und daran, was Menschen in Freiheit nicht naiv preisgeben sollten. Einer der Gäste ist der prominente russische Putin-Kritiker und Schachweltmeister Garry Kasparov. Wir sprechen mit ihm darüber, warum er nicht persönlich nach Berlin reisen konnte und warum unser aller Freiheit auf dem Spiel steht.
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Für die Freiheit der Kunst – Aufruf zum "European Artistic Freedom Act"
Die Freiheit der Kunst ist immer wieder bedroht, auch in EU-Ländern: Politischer Druck, Zensur, oder Eingriffe in Kulturinstitutionen zeigen, wie schnell unabhängige Kunst unter Druck geraten kann. Der Regisseur und Theatermacher Milo Rau macht sich deshalb gemeinsam mit einem internationalen Bündnis stark für die Kunstfreiheit: Die Vereinigung "Resistance Now Together" fordert einen "European Artistic Freedom Act" (EAFA): Ein EU-Gesetz soll Künstlerinnen und Künstler sowie Kultureinrichtungen in Zukunft vor politischer Einflussnahme schützen und die Freiheit der Kunst europaweit verbindlich absichern.
Ausstellung "Vertigo - David Schnell" in Leipzig
David Schnell, geboren 1971, ist ein Maler der "Neuen Leipziger Schule", der den Erfolg verstetigen konnte. Eine Ausstellung in der Kunsthalle G2 in Leipzig zeigt neue Bilder. David Schnell liebt das Spiel mit der Perspektive und den Verführungen durch abstrahierende Formen. Jüngere Bilder sind Architekturen und Stadtbilder, deren Realität er malerisch in Frage stellt. Die Bilder bekommen eine "Unsicherheitsrelation" zwischen Abstraktion und Wiedererkennung, und sie erschaffen ein Gefühl der Unsicherheit. Der Maler versucht, die Bilder in der Schwebe zu halten, aber sie dokumentieren zweifellos auch die soziale Realität, in der vieles in Frage, in "Schieflage" geraten ist. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 31. Januar.