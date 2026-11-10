John Malkovich in Bestform: "Wild Horse Nine"

David Schnell, geboren 1971, ist ein Maler der "Neuen Leipziger Schule", der den Erfolg verstetigen konnte. Eine Ausstellung in der Kunsthalle G2 in Leipzig zeigt neue Bilder. David Schnell liebt das Spiel mit der Perspektive und den Verführungen durch abstrahierende Formen. Jüngere Bilder sind Architekturen und Stadtbilder, deren Realität er malerisch in Frage stellt. Die Bilder bekommen eine "Unsicherheitsrelation" zwischen Abstraktion und Wiedererkennung, und sie erschaffen ein Gefühl der Unsicherheit. Der Maler versucht, die Bilder in der Schwebe zu halten, aber sie dokumentieren zweifellos auch die soziale Realität, in der vieles in Frage, in "Schieflage" geraten ist. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 31. Januar.