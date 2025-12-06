Kultur
"Kulturzeit" vom 05.12.2025: Israel-Teilnahme spaltet ESC
Die Themen der Sendung: ESC-Entscheidung zu Israel - Gespräch mit Meron Mendel, wieder Streit um Bührle-Stiftung, Chefs heute, Cosmica Bandida, "TeleVisionale" und 3satPublikumspreis.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 06.12.2025
- 06:20 - 07:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Israel-Teilnahme spaltet ESC - Gespräch mit Meron Mendel
Der Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien wird voraussichtlich mit Israel, aber dafür ohne zahlreiche andere Länder stattfinden. Bei einer Sitzung der Europäischen Rundfunkunion (EBU) am 4. Dezember in Genf wurde Israels Teilnahme nicht zur Abstimmung gestellt, so dass der Weg für Israel frei ist. Die ARD stellte sich hinter die Entscheidung, die Rundfunkanstalten von Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden kündigten dagegen umgehend einen ESC-Boykott an. Anlass für den Konflikt ist Israels Vorgehen im Gazastreifen nach dem Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober 2023. Mehrere Rundfunkanstalten hatten deshalb bereits vor Monaten mit einem Boykott des ESC im Mai 2026 in Wien gedroht. Es gab jedoch auch Länder, die eine Teilnahme Israels zur Bedingung für ihre eigene Beteiligung machten. Auch die Bundesregierung hatte sich gegen eine Ausgrenzung Israels gewandt.
Um den Konflikt zu entschärfen, hatte die EBU im November neue Regeln für den Wettbewerb angekündigt. So sollen unter anderem schon in den Halbfinals professionelle Jurys mit abstimmen und die Regeln für Werbekampagnen verschärft werden. Die in der EBU zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten stimmten bei ihrer Versammlung hinter verschlossenen Türen am 4. Dezember offenbar mehrheitlich dafür, das Maßnahmenpaket als ausreichend einzustufen und nicht konkret über eine Teilnahme Israels abzustimmen. Die EBU-Mitglieder hätten ihre "klare Unterstützung für Reformen zur Stärkung des Vertrauens und Schutz der Neutralität" ausgedrückt, erklärte die EBU. Dies ermögliche es allen Mitgliedern, die diese Regeln akzeptieren, teilzunehmen. Wir sprechen mit dem israelisch-deutschen Publizisten Meron Mendel.
Wieder Streit um die Bührle-Stiftung
Die Stadt Zürich und die Bührle-Stiftung sind zerstritten, weil die E.G. Bührle Stiftung ihren Stiftungszweck geändert hat. Damit muss die Sammlung nicht mehr zwingend in Zürich ausgestellt werden. Im schlimmsten Fall könnte dies bedeuten, dass sie ihre Bilder aus dem Kunsthaus abzieht. Der Fall zeigt, dass Provenienzforschung lange dauert und nicht immer alle mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Gute Chefs, schlechte Chefs: Führung heute
Schlechte Chefs haben Hochkonjunktur - in der Fiktion mit Stromberg im neuen Film oder dem übergriffigen Verleger in Caroline Wahls Bestseller "Die Assistentin". Doch auch im echten Leben sind patriarchale Führungskräfte immer noch bittere Realität. Filmfigur Bernd Stromberg ist die Parodie des unfähigen Chefs, der Mitarbeiter runterputzt, mobbt und selbst versagt: ein Klassiker als Abschreckung auf Führungskräfte-Seminaren. Gerade in der Krise zeigt sich, dass die alten Hierarchie-Muster immer noch greifen, sagt Wirtschaftspsychologe Carsten C. Schermuly. Er hat an einer Studie mitgearbeitet, die nahe legt: demokratische Führung wäre eigentlich ökonomisch vielversprechender, weil sie für weniger Ohnmacht bei den Mitarbeitenden sorgt. Und doch herrscht vielerorts die alte patriarchale Ordnung noch immer vor.
Mehr zu Caroline Wahl
Cosmica Bandida
Das kolumbianisch-deutsche Duo Manuela Illera und David Blitz aus München sind ein Ereignis. Der Sound, die Masken, seltsame Outfits - die treibende Mischung aus Cumbia und Elektro, hypnotischen Rhythmen und psychedelischen Grooves - dies alles macht den Auftritt von Cosmica Bandida einzigartig. Jetzt erscheint ihr neues Album "Fieras".
3satPublikumspreis bei der "TeleVisionale"
Zehn Filme sind für den 3satPublikumspreis auf der "TeleVisionale" in Weimar nominiert. Die Zuschauer konnten online für ihren Favoriten abstimmen. Am 5. Dezember um 20 Uhr wird der Gewinnerfilm bekannt gegeben.