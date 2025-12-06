Der Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien wird voraussichtlich mit Israel, aber dafür ohne zahlreiche andere Länder stattfinden. Bei einer Sitzung der Europäischen Rundfunkunion (EBU) am 4. Dezember in Genf wurde Israels Teilnahme nicht zur Abstimmung gestellt, so dass der Weg für Israel frei ist. Die ARD stellte sich hinter die Entscheidung, die Rundfunkanstalten von Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden kündigten dagegen umgehend einen ESC-Boykott an. Anlass für den Konflikt ist Israels Vorgehen im Gazastreifen nach dem Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober 2023. Mehrere Rundfunkanstalten hatten deshalb bereits vor Monaten mit einem Boykott des ESC im Mai 2026 in Wien gedroht. Es gab jedoch auch Länder, die eine Teilnahme Israels zur Bedingung für ihre eigene Beteiligung machten. Auch die Bundesregierung hatte sich gegen eine Ausgrenzung Israels gewandt.