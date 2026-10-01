Israel nach der Wahl

Vor zehn Jahren, am 19. Dezember 2016, verübt der Tunesier Anis Amri im Namen des islamischen Staates einen Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. 13 Menschen sterben, über 60 werden verletzt. Die ARD-Serie "Breitscheidplatz 19/12" erzählt fiktional von den Monaten vor dem Anschlag und rekonstruiert das Geschehen im Vorfeld. Der Schauspieler Albrecht Schuch spielt den Staatsschützer Frank Laudin, der in Nordrhein-Westphalen zu islamistischen Gruppen ermittelt, die mit dem islamischen Staat zusammenarbeiten. Hier gerät auch der spätere Attentäter Anis Amri ins Blickfeld der Polizei. Doch Frank Laudins Warnungen werden vom BKA in Berlin nicht ernst genug genommen. Streitigkeiten um Zuständigkeiten, politische Interessen und bürokratische Hemmnisse behindern die Arbeit der Ermittlungen. Die Serie wirft brisante Fragen auf; wie hätte der Anschlag verhindert werden können? Gab es Versäumnisse bei den Ermittlungen? Die Schauspielerin Bayan Layla spielt die junge Polizistin Isra, die im Film den Spuren Anis Amris nachgeht. Bayan Layla floh 2014 aus Syrien vor dem Krieg und dem IS nach Deutschland und war am Tag des Anschlags auf den Breitscheidplatz in Berlin. Wir sprechen mit der Schauspielerin live im Studio.