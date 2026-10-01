Kultur
Israel nach der Wahl
Die Themen der "Kulturzeit" vom 28.10.2026: Israel - Gespräch mit Ofer Waldman, "Die Blauen Reiterinnen", "Breitscheidplatz 19/12" - Gespräch mit Bayan Layla, George Harrison.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 29.10.2026
- 06:20 - 07:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Israel nach der Wahl - Gespräch mit Ofer Waldman
Nach der Parlamentswahl in Israel beanspruchen sowohl Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als auch sein Herausforderer Gadi Eisenkot die Regierungsbildung. Zwar liegt Netanjahus Lager Hochrechnungen zufolge in Führung. Doch hat keines der beiden Lager Aussicht auf eine Parlamentsmehrheit. Es wird erwartet, dass bis zur Feststellung des Ergebnisses Tage vergehen und dass Koalitionsverhandlungen Wochen in Anspruch nehmen. Bemerkenswert ist die hohe Wahlbeteiligung: Nach derzeitigem Stand liegt sie bei rund 74 Prozent, so hoch wie seit 1988 nicht mehr. Wir sprechen mit Ofer Waldman, israelischer Schriftsteller und Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv.
Ausstellung "Die Blauen Reiterinnen" in Wiesbaden
Mit der Ausstellung "Die Blauen Reiterinnen" in Wiesbaden sollen Frauen in den Fokus gerückt werden, die den deutschen Expressionismus mitgeprägt haben.
ARD-Serie "Breitscheidplatz 19/12"über den Berliner Terroranschlag - Gespräch mit Bayan Layla.
Vor zehn Jahren, am 19. Dezember 2016, verübt der Tunesier Anis Amri im Namen des islamischen Staates einen Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. 13 Menschen sterben, über 60 werden verletzt. Die ARD-Serie "Breitscheidplatz 19/12" erzählt fiktional von den Monaten vor dem Anschlag und rekonstruiert das Geschehen im Vorfeld. Der Schauspieler Albrecht Schuch spielt den Staatsschützer Frank Laudin, der in Nordrhein-Westphalen zu islamistischen Gruppen ermittelt, die mit dem islamischen Staat zusammenarbeiten. Hier gerät auch der spätere Attentäter Anis Amri ins Blickfeld der Polizei. Doch Frank Laudins Warnungen werden vom BKA in Berlin nicht ernst genug genommen. Streitigkeiten um Zuständigkeiten, politische Interessen und bürokratische Hemmnisse behindern die Arbeit der Ermittlungen. Die Serie wirft brisante Fragen auf; wie hätte der Anschlag verhindert werden können? Gab es Versäumnisse bei den Ermittlungen? Die Schauspielerin Bayan Layla spielt die junge Polizistin Isra, die im Film den Spuren Anis Amris nachgeht. Bayan Layla floh 2014 aus Syrien vor dem Krieg und dem IS nach Deutschland und war am Tag des Anschlags auf den Breitscheidplatz in Berlin. Wir sprechen mit der Schauspielerin live im Studio.
George Harrison als Fotograf
Er galt als der "stille Beatle", war introvertierter als seine Kollegen, spielte sich nie in den Vordergrund: Dabei hat George Harrison einige der schönsten Beatles-Kompositionen geschrieben, man denke nur an "Here comes the sun". Dass er auch mit der Kamera umgehen konnte, zeigt ein neuer Fotoband mit dem Titel "The Third Eye", kuratiert von seiner Witwe Olivia Harrison. Zu sehen sind noch nie veröffentlichte Fotos, die Harrison während seiner Reisen mit den Beatles rund um die Welt gemacht hat. Das Buch zeigt aber auch seine ganz persönliche Reise zur Spiritualität.