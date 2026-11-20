Kultur
Geht antifaschistische Wirtschaftspolitik?
Die Themen der "Kulturzeit" vom 20.11.2026: Wirtschaft gegen Faschismus, Demo für bessere Bildung, Videospiel "GTA 6", bundesweiter Vorlesetag, 3satPublikumspreis.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 20.11.2026
- 19:20 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Isabella Weber: "Antifaschistische Wirtschaftspolitik"
Die Ökonomin Isabella Weber stammt aus Nürnberg und lehrt heute in Massachusetts. Sie hat die deutsche Gaspreisbremse mit entworfen und war vor ein paar Jahren noch die "meistgehasste Frau in den Wirtschaftswissenschaften", wie der "New Yorker" schrieb.
Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, dessen Titel schon eine Provokation ist: "Antifaschistische Wirtschaftspolitik". Ihre These: Nicht Migration oder Kulturkämpfe haben die AfD groß gemacht, sondern steigende Preise. Also müsse der Staat mit Preisdeckeln dafür sorgen, dass diese Güter bezahlbar bleiben. Antifaschistisch sei eine solche Politik, weil die Krise der Lebenshaltungskosten die Menschen zur radikalen Rechten treibe. Stimmt das? Eine Überprüfung.
Demo für bessere Bildung
Die Proteste gegen soziale Ungleichheit mischen sich bei jungen Menschen mit den Forderungen nach besserer Bildung, mehr Klimaschutz und vielem mehr. Heute sind bundesweit wieder Hunderttausende auf die Straße gegangen - mit einer breiten Palette an Forderungen.
Das Videospiel "GTA 6"
13 Jahre ließ das Videospiel "Grand Theft Auto VI" ("GTA 6") auf sich warten. Eine Zeit, die für das Entwicklerstudio Rockstar mit Verschiebungen, Leaks und Entlassungen begann und mit Rekordvorbestellungen endete. Eine Milliarde US-Dollar spielte der Vorgänger GTA 5 nach seinem Erscheinen am 17. September 2013 innerhalb von drei Tagen ein. Mit mehr als 200 Millionen Verkäufen zählt es zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten. Laut Mutterkonzern Take-Two war kein Unterhaltungsprodukt zuvor schneller erfolgreich. Doch die eigentliche Relevanz des Spiels liegt tiefer. Die Grand-Theft-Auto-Reihe ist seit fast drei Jahrzehnten ein Seismograph für die US-amerikanische Gesellschaft.
Hinter Autodiebstahl, Kriminalität und Action verbirgt sich eine Satire auf Konsumkultur, soziale Ungleichheit, Medieninszenierung und den amerikanischen Traum. GTA erzählt von einer Gesellschaft, die sich selbst verliert: in Gewalt, Profitstreben, Selbstdarstellung und politischer Polarisierung. Diesmal neu: Ein Pärchen à la Bonnie and Clyde macht die GTA Welt unsicher, erstmals mit einer weiblichen spielbaren Hauptfigur. Wir haben uns das Spiel angeschaut.
30 Jahre 3satPublikumspreis: Zuschauerinnen und Zuschauer wählen ihren Lieblingsfilm
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der "TeleVisionale", des Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Vom 21. bis zum 25. November 2026 zeigt 3sat zehn nominierte Fernsehfilme, die bei der "TeleVisionale" in Weimar präsentiert werden. Ab dem 20. November, 18 Uhr, können die Filme auch in der 3satMediathek abgerufen werden. Zuschauer können vom 20. November, 18 Uhr, bis zum 26. November, 18 Uhr, ihren Lieblingsfilm wählen. Die Abstimmung für den 3satPublikumspreis erfolgt über einen QR-Code. Am 27. November wird der 3satPublikumspreis im Rahmen der Preisverleihung der "TeleVisionale – Film- und Serienfestival Weimar" verkündet.