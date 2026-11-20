Die Ökonomin Isabella Weber stammt aus Nürnberg und lehrt heute in Massachusetts. Sie hat die deutsche Gaspreisbremse mit entworfen und war vor ein paar Jahren noch die "meistgehasste Frau in den Wirtschaftswissenschaften", wie der "New Yorker" schrieb.



Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, dessen Titel schon eine Provokation ist: "Antifaschistische Wirtschaftspolitik". Ihre These: Nicht Migration oder Kulturkämpfe haben die AfD groß gemacht, sondern steigende Preise. Also müsse der Staat mit Preisdeckeln dafür sorgen, dass diese Güter bezahlbar bleiben. Antifaschistisch sei eine solche Politik, weil die Krise der Lebenshaltungskosten die Menschen zur radikalen Rechten treibe. Stimmt das? Eine Überprüfung.