Kultur
Marode Unis - Bildung kaputtgespart
Die Themen der "Kulturzeit" vom 18.11.2026: Sanierungsstau an Unis - Gespräch mit Nina Kolleck, Ausstellung über Sicherheit und Risiko, Film mit Wiener Blues-Musiker Al Cook.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 18.11.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Kaputtgespart: Warum Deutschlands Unis verfallen - Gespräch mit Nina Kolleck
Während Studierende und Forschende mit den Folgen kämpfen, werden dringend benötigte Sanierungsmittel gekürzt oder gestreckt. Warum wurden die Hochschulen über Jahre auf Verschleiß gefahren? Wir sprechen mit Bildungsforscherin und Politikwissenschaftlerin Nina Kolleck, Professorin an der Uni Potsdam.
Eine Ausstellung zur Kunst, Risiko zu leben
Das Stapferhaus Lenzburg in der Schweiz wird mit der Ausstellung "Sicherheit. Ein Risiko?" zu einem interaktiven Testzentrum. So wirbt das Aargauer Museum für seine neue Ausstellung, welche die Beziehung zwischen Sicherheit und Risiko erfahrbar machen soll. Besucherinnen und Besucher werden zu Testpersonen, die ihr eigenes Sicherheitsbedürfnis und ihre Risikobereitschaft an verschiedenen Stationen ausloten können. Sei es beim Sprung ins Ungewisse, im Sicherheitslabor, beim Spiel im Casino oder im Situation Room.
In der Ausstellung gilt es überall persönliche Grenzen zu erkunden und gesellschaftliche Fragen zu diskutieren. Wie viel Risiko muss eine Gesellschaft ertragen können? Wie viel Sicherheit brauchen wir? Wie verändert sich unser Sicherheitsgefühl?
Kinostart: "Wiener Blues - The Loneliest Man in Town"
Der Wiener Bluesmusiker Al Cook, mit bürgerlichem Namen Alois Koch, lebt inmitten von Erinnerungsstücken und Devotionalien aus der Musikwelt in seiner Wohnung im 3. Wiener Bezirk. Als eine skrupellose Holding das Haus abreißen will und mit Zwangsräumung droht, muss er sich den anstehenden Veränderungen stellen und Abschied von seinen geliebten Besitztümern nehmen. Der semidokumentarische Film setzt einem Wiener Original ein liebevolles Denkmal und bleibt auch da ruhig und pointiert, wo Motive wie Gentrifizierung und Alterseinsamkeit angetippt werden. Bei aller Wehmut ist der filmische Ton aber leicht und optimistisch. Der Film läuft in den österreichischen Kinos und ab dem 19. November auch in Deutschland.