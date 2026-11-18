Der Wiener Bluesmusiker Al Cook, mit bürgerlichem Namen Alois Koch, lebt inmitten von Erinnerungsstücken und Devotionalien aus der Musikwelt in seiner Wohnung im 3. Wiener Bezirk. Als eine skrupellose Holding das Haus abreißen will und mit Zwangsräumung droht, muss er sich den anstehenden Veränderungen stellen und Abschied von seinen geliebten Besitztümern nehmen. Der semidokumentarische Film setzt einem Wiener Original ein liebevolles Denkmal und bleibt auch da ruhig und pointiert, wo Motive wie Gentrifizierung und Alterseinsamkeit angetippt werden. Bei aller Wehmut ist der filmische Ton aber leicht und optimistisch. Der Film läuft in den österreichischen Kinos und ab dem 19. November auch in Deutschland.