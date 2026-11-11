Kultur
Die Wut der Jugend - Gen Z-Proteste
Die Themen der "Kulturzeit" vom 11.11.2026: Generation Wut, was ist ein Dissident? Gespräch mit Gal Beckerman, Dacia Maraini zum 90. Geburtstag, Hito Steyerl in Hamburg.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 11.11.2026
- 19:22 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Generation Wut: Verlorene Jugend?
Nach den Jugendprotesten in Deutschland zeigen Politiker Verständnis für jene Jugendlichen, die in zahlreichen Städten friedlich protestiert haben. Doch was folgt daraus, wenn der Alltag von Schülern und Studierenden durch Investitionsstau, Wohnungsnot, soziale Ungerechtigkeit und Unsicherheit geprägt ist? Ihre Zustimmungen zu den Parteien der so genannten "Mitte" nimmt dramatisch ab. Hat die Politik die Jugend schon verloren?
Buch "Wie man Dissident wird" - Gespräch mit Autor Gal Beckerman
Freiheiten sind keine Selbstverständlichkeit. Aber was bedeutet das für unser individuelles Handeln in einer Demokratie? Wenn Freiheit jederzeit abhandenkommen kann – bin ich sensibilisiert für erste Anzeichen einer Zersetzung? Und wären Sie bereit dazu, nicht nur zu protestieren, sondern sich in aller Konsequenz zu widersetzen? Dissident oder Dissidentin zu werden? Welche Folgen hätte das für ihr Leben? Diesen Fragen geht der US-Journalist Gal Beckerman in seinem Buch "Wie man Dissident wird" nach. Wir sprechen mit ihm.
Dacia Maraini zum 90. Geburtstag
Italien feiert eine Grande Dame der Literatur: Dacia Maraini wird am 13. November 90 Jahre alt. Ihre Bücher sind in mehr als 25 Sprachen übersetzt, sie selbst wurde mehrfach als Nobelpreiskandidatin gehandelt. In ihren Romanen widmet sie sich unbequemen Themen wie patriarchaler Macht und Gewalt gegen Frauen – vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten Premio Strega. 2026 erhält sie zudem den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels.
Mehr zu Dacia Maraini
Kollaps der Realität? – Künstlerin Hito Steyerl in den Hamburger Deichtorhallen
Hito Steyerl ist eine der einflussreichsten Künstlerinnen, sie verbindet journalistische Recherche mit KI. Soziale Medien nutzt sie selbst nicht, weil sie Interaktion dort oft peinlich findet. Die Werkschau "Deine Mudda macht Show" in den Hamburger Deichtorhallen zeigt bis zum 29. März 2027 Videos, in denen Hito Steyerl algorithmische Kontrolle, Kapitalismus, Klimakollaps und Krieg beleuchtet. In "Mechanical Kurds" (2025) geht es um syrische Geflüchtete, die unter prekären Bedingungen KI mit Bilddaten trainieren – Daten, die auch militärisch, etwa für Drohnenangriffe, genutzt werden.