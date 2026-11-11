Die Wut der Jugend - Gen Z-Proteste

Freiheiten sind keine Selbstverständlichkeit. Aber was bedeutet das für unser individuelles Handeln in einer Demokratie? Wenn Freiheit jederzeit abhandenkommen kann – bin ich sensibilisiert für erste Anzeichen einer Zersetzung? Und wären Sie bereit dazu, nicht nur zu protestieren, sondern sich in aller Konsequenz zu widersetzen? Dissident oder Dissidentin zu werden? Welche Folgen hätte das für ihr Leben? Diesen Fragen geht der US-Journalist Gal Beckerman in seinem Buch "Wie man Dissident wird" nach. Wir sprechen mit ihm.