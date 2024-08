Hartmut Rosa ist einer der bekanntesten deutschen Soziologen und bekennender Metalhead. Er macht sich auf eine Reise zu seinen Wurzeln im Schwarzwald und zum Hochamt aller Freunde der harten Gitarrenmusik: Dem Wacken Open Air. Er will verstehen: Warum haben sich so viele Menschen dem Heavy Metal verschrieben? Warum werden sogar Metal-Hochzeiten und Metal-Begräbnisse gefeiert? Was ist der Hintergrund der schwarzen Symbolik, in dem sich Tod, Teufel und Monster ein grausiges Stelldichein geben? Im Gespräch mit anderen Metalheads überprüft er seine gerade in einem Buch publizierte Theorie: Prof. Dr. Rosa sieht im Metal eine ganzheitliche Lebensform, eine Gemeinschaft der Außenseiter, eine Möglichkeit der Resonanz in unserem beschleunigten Alltag, sogar einen Religionsersatz in unserer entfremdeten Moderne. Und von wegen Tod und Teufel: Laut einer Studie geben 40 Prozent aller Metalfans an, dass ihnen die Musik das Leben gerettet habe.