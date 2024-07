Erfüllter leben mit Heavy Metal

Harte Gitarrenmusik, lange Haare, düstere Symbole. Für Außenstehende wirkt Heavy Metal wie Teufelszeug. Aber warum haben sich so viele Menschen dem Kult um die Musik verschrieben? Was ist der Hintergrund der schwarzen Symbolik mit ihrer Faszination für Dämonen, Dunkelheit und Tod? Und warum werden sogar Metal-Hochzeiten und -Begräbnisse gefeiert? - Der Soziologe Hartmut Rosa liebt es, Metalhymnen auf der Orgel zu spielen. Und auch Metal-Feiern in der Kirche stören den bekennenden Metalhead nicht. Mit seinen umfangreichen Theorien zur „Beschleunigung“ und zur „Resonanz“ hat Rosa wesentlich zum Verständnis des Menschen in der Moderne beigetragen. Er sieht im Metal eine ganzheitliche Lebensform und vor allem die Möglichkeit, Resonanz zu erfahren in unserem beschleunigten, entfremdeten Alltag.