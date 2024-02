Zwei Wochen vor dem von "Correctiv" enthüllten Geheimtreffen von Rechtsextremen mit AfD-Mitgliedern in Potsdam soll es laut Bericht der "Augsburger Allgemeinen" am 11. November eine ähnliche Veranstaltung in Bayern gegeben haben. Daran sollen auch der umstrittene bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba und ein weiterer AfD-Landtagsabgeordneter der Partei teilgenommen haben. Auch Martin Sellner, langjähriger Sprecher der rechtsextremen "Identitären Bewegung" Österreichs, sei bei dem Treffen in Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg dabei gewesen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz. Auch wurde inzwischen bekannt, dass weitere AfD-Vertreter an dem Treffen in Potsdam dabeigewesen sein sollen. Welchen Einfluss haben rechtsextreme Netzwerke wie die Identitären um Sellner oder Götz Kubitschek auf Parteien wie AfD oder FPÖ? Das fragen wir die Extremismusforscherin Julia Ebner vom Institute for Strategic Dialogue in London.