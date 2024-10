Das vergangene Jahr war aus Sicht von deutschen Friedensforschern kein gutes. Es werde negativ in die Geschichte eingehen als das Jahr, in dem die weltweiten Militärausgaben einen Höchststand erreicht hätten und es mehr Gewaltkonflikte als je zuvor gegeben habe, sagt Ursula Schröder vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine ist 2023 der Krieg zwischen Israel und der Hamas hinzugekommen. Das Jahr 2023 werde negativ in die Geschichte eingehen: als das Jahr, in dem es mehr Gewaltkonflikte gab als je zuvor und die Erderwärmung ihren bisherigen Höchststand erreicht hat. Ein positives Beispiel für Friedensbemühungen könne sie für 2023 nicht nennen, erklärte die Wissenschaftlerin. Wir sprechen mit Ursula Schröder über Chancen für den Frieden in konfliktreichen Zeiten.