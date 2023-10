Am 22. Oktober erhält Salman Rushdie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der Schriftsteller ist seit der Messerattacke im Sommer 2022, bei dem unter anderem sein rechtes Auge erblindete, selten in der Öffentlichkeit. Elmar Theveßen hat den erstaunlich unängstlichen, humorvollen Autor in New York zum Interview getroffen. Sein augenzwinkernder Humor durchzieht auch Rushdies neuestes Werk "Victory City". Es geht um eine Metropole im Süden seines Heimatlands Indien. Er selbst hatte noch nie von Vijayanagar gehört, bis er die Ruinen besuchte. Die Geschichte von Aufstieg und Fall dieses Königreichs ist nicht überliefert. Also hat Rushdie sie einfach erdacht – in allen Facetten und voller Gegenwartskritik. Über das Buch, seine Sicht auf die USA und über das, was einst von ihm in Erinnerung bleiben soll, hat der Friedenspreisträger im Interview gesprochen.