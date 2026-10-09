Die südafrikanische Juristin Navanethem "Navi" Pillay ist mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Pillay habe maßgeblich dazu beigetragen, "dass Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord strafrechtlich verfolgt werden", sagte der Chef des Nobelkomitees, Jörgen Watne Frydnes, in Oslo. Die 85-Jährige leitete unter anderem eine von der Uno eingesetzte unabhängige Untersuchungskommission, die Israel 2025 einen Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen hat. Pillay war in Südafrika seit den 1960er Jahren als Anwältin tätig, verteidigte unter anderem Anti-Apartheid-Aktivisten und setzte sich gegen Folter ein. Später war sie als Richterin am Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda tätig. Von 2003 bis 2008 war sie Richterin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Anschließend war sie bis 2014 UN-Menschenrechtskommissarin. Wir sprechen mit Friedenspreisträger Philippe Sands über den Friedensnobelpreis.