Eine Reporterin "Undercover unter Nazis"

Der Isländer Ragnar Kjartansson ist Musiker und Künstler - und wird in Skandinavien wie ein Star gefeiert. Erstmals ist nun auch in Deutschland eine umfassende Ausstellung seiner Werke zu sehen. Die Ausstellung "Sunday Without Love" in der Kunsthalle Recklinghausen versammelt Arbeiten, die sich im Spannungsfeld zwischen Musik und Bildender Kunst bewegen, Kooperationen mit bekannten Bands wie "The National" zum Beispiel sind für ihn selbstverständlich. Kjartansson verbindet Themen wie Musik und Identität und schreckt auch nicht vor persönlichen Emotionen zurück. Er stellt Rollenbilder und kulturelle Traditionen in Frage. Seine Werke sind zugänglich und humorvoll und leben oft von der Wiederholung oder sind auf mehrere Jahre angelegt - wie ein Videoserie, die seine Mutter und ihn zeigt, wie sie ihn anspuckt. Kjartansson scheut nicht davor zurück, vom eigenen Scheitern zu erzählen, von der Liebe und von der Melancholie als künstlerische Strategie. Erstmals wird in Deutschland ein Überblick seiner Arbeiten gezeigt und das garantiert sehr humorvoll und ironisch - wie es seine Art ist.