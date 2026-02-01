Kriminelle Klima-Kleber?

Die iranische Exil-Community in Deutschland ist in Aufruhr. Seit dem Massaker Anfang Januar sind viele Iraner*innen zutiefst besorgt über das brutale Vorgehen der Regimekräfte in Iran. Doch zum Bangen gehört auch das Hoffen, was eine Figur in den Fokus gerückt hat: den Sohn des 1979 gestürzten Schahs, Reza Pahlavi. Trump hat ihn bereits in Posts zum führenden Mann Irans gekrönt. Nicht zufällig lautete schon im Juni 2025 der Codename des US-amerikanischen Angriffs auf iranische Atomanlagen "Operation Rising Lion". Auf Demonstrationen werden vermehrt Fahnen mit dem Löwensymbol geschwenkt, dem royalen Symbol der Schah-Zeit. Es erstaunt, wie viel Menschen in Iran, wo die Pahlavis aus dem Land gejagt worden sind, als auch außerhalb, wo viele schon vor dem vormaligen Regime geflohen waren, nun in dem einstigen Thronfolger einen Hoffnungsträger sehen. Das ist überraschend deshalb, weil die Monarchie für viele als überwundenes Kapitel galt. Ein Porträt der iranischen Exilgemeinschaft – zwischen Hoffnung und Bangen, zwischen dem tiefen Wunsch nach Veränderung und der Angst vor einer weiteren Enttäuschung.