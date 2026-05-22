Kultur
Filmfestspiele von Cannes: eine Bilanz
Die Themen der "Kulturzeit" vom 22.05.2026: Unsere Favoriten in Cannes, Canal+ kündigt Zusammenarbeit mit Filmschaffenden - Gespräch mit Nils Minkmar, "Hartplatzhelden-Konferenz", Pfingstfestpiele.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.05.2026
- 19:24 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Filmfestspiele von Cannes: eine Bilanz
Die Filmfestspiele von Cannes neigen sich ihrem Ende zu. Am 23. Mai wird die Goldene Palme vergeben. Welche Filme haben übrzeugt, welche enttäuscht? Und wer hat Chancen auf die Goldene Palme? Eine Bilanz.
Französischer Sender droht 600 Filmschaffenden mit Rauswurf - Gespräch mit Nils Minkmar
Der französische Bezahlsender Canal+ hat 600 französischen Filmschaffenden mit einem Ende der Zusammenarbeit gedroht. Die Filmschaffenden hatten zuvor vor einem wachsenden Einfluss des konservativen Medienmoguls Vincent Bolloré auf die Branche gewarnt. Als Reaktion auf einen entsprechenden offenen Brief der Filmschaffenden in der Zeitung "Libération" sagte der Chef des Senders, Maxime Saada, während der Filmfestspiele in Cannes, dass er nicht mehr möchte, dass sein Sender mit den Unterzeichnern zusammenarbeitet. Wenn diese Androhung tatsächlich umgesetzt wird, würde das bedeuten, dass etwa Regisseur Arthur Harari oder die Schauspielerin Juliette Binoche nicht mehr für Produktionen von Canal+ verpflichtet würden. Der Sender spielt eine wichtige Rolle in der Filmförderung in Frankreich. Bei einem Ausschluss der Filmschaffenden würde Canal+ sich aber auch ins eigene Fleisch schneiden, weil ihm dann namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler für seine Filme fehlen.
Der Milliardär Bolloré hält einen Anteil von rund 30 Prozent an Canal+ und möchte nun die Kinokette UGC erwerben. In ihrem offenen Brief kritisieren die Filmschaffenden, dass Bolloré damit in der Lage wäre, die gesamte Filmproduktionskette zu kontrollieren, von der Finanzierung bis zur Ausstrahlung im Fernsehen und im Kino. Der konservative Milliardär und Medienunternehmer Bolloré ist in Frankreich umstritten. Teils wird von einer «Bollorisation» der von ihm übernommenen Medien gesprochen. Damit wird eine Verschiebung der redaktionellen Linie nach rechts und rechtsaußen gemeint. Wir sprechen mit dem Journalisten Nils Minkmar über die Situation in Frankreich.
"Hartplatzhelden-Konferenz" mit Philipp Lahm
Am 22. Mai findet in Berlin die "Hartplatzhelden-Konferenz 2026" statt, bei der Philipp Lahm zusammen mit der Staatsministerin Christiane Schenderlein auf dem Podium sitzen und über Sportvereine und ihren Wert für die Demokratie sprechen wird. Bei dem Projekt geht es um die Stärkung der Demokratie durch Förderung von Vereinen, hier vornehmlich Fußball- und Sportvereine. Ehrenamtliches Engagement und die Gewinnung von Nachwuchs stehen im Fokus des Projektes. Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen und Altersstufen zusammenzubringen, damit sie voneinander lernen, sich aufeinander einlassen und gegenseitig tolerieren und respektieren - das ist eine Basis für den Zusammenhalt in Vereinen und diese wirkt sich positiv und stärkend auf sozialen Zusammenhalt und demokratische Strukturen aus. Wir berichten von der Konferenz.
Rossinis "Il viaggio a Reims" bei den Pfingstfestspielen
"Bon Voyage" lautet das Motto der künstlerischen Leiterin Cecilia Bartoli für die diesjährigen Pfingstfestspiele in Salzburg. Mit einer szenischen Neuproduktion von Gioachino Rossinis "Il viaggio a Reims" lockt die "Bartoli" an die Salzach. Nach "La Cenerentola" und dem "Barbiere di Siviglia" ist es die dritte Rossini Produktion.