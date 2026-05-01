Deutsches Kino in Cannes

Die Musikerin, Autorin und Journalistin Christiane Rösinger schreibt über das Berliner Stadtleben - insbesondere Kreuzberg -, die Gentrifizierung und darüber, wie wirtschaftliche Unsicherheit, Wohnungsnot und fehlende soziale Absicherung das Altern verschärfen können, gerade für freiberuflich arbeitende Künstlerinnen. Auch Rösinger, heute 65 Jahre alt, ist betroffen. Doch jammern nervt, findet sie, und versucht es positiv zu sehen: "Das prekäre Leben hält innerlich jung, und auch das ständige Überlegen: Was könnte ich als Nächstes machen?", sagt sie. "Ruhestand und Rente gibt es für unsereins eben nicht. Immer weitermachen, solange es geht. Keine Rente, keine Sicherheit, keine Panik. Wer immer wenig Einkommen hatte, wird auch irgendwie mit der Grundsicherung zurechtkommen." Im Buch verbindet Christiane Rösinger persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen, kulturellen und philosophischen Reflexionen und setzt sich kritisch mit Altersbildern, Altersdiskriminierung und gängigen Erzählungen über das Altern, insbesondere von Frauen, auseinander.