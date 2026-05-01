Kultur
Deutsches Kino in Cannes
Die Themen der "Kulturzeit" vom 15.05.2026: Deutsche Filme in Cannes, Nachruf auf Valie Export, Bühnen in Geldnot, "AIDS in Zeiten der Liebe" - Gespräch mit Johannes Nichelmann, Christiane Rösinger.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 16.05.2026
- 06:20 - 07:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Deutsches Kino in Cannes
Bei den Filmfestspielen in Cannes 2026 ist die deutsche Filmbranche gut vertreten. Im Wettbewerb laufen mehrere Produktionen mit deutscher Beteiligung, darunter die Thomas-Mann-Verfilmung "Vaterland" mit Sandra Hüller an der Seite von Hanns Zischer als Tochter und Vater. Regie führt der polnische Regisseur Paweł Pawlikowski. Ebenfalls im Wettbewerb vertreten ist das Drama "Gentle Monster" der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer über die Rolle von Frauen und Männern. Die Hauptrollen sind prominent besetzt mit Jella Haase, Léa Seydoux und Catherine Deneuve. Und in dem chilenischen Film "The Meltdown" von Regisseurin Manuela Martelli spielt die deutsche Schauspielerin Saskia Rosendahl mit. Er läuft in der Sektion "Un Certain Regard".
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Feministische Kunstpionierin Valie Export gestorben
Die einflussreiche österreichische Aktionskünstlerin Valie Export ist tot. Die für ihre feministischen und provokativen Projekte bekannte Künstlerin starb am 14. Mai in Wien im Alter von 85 Jahren, wie ihre Stiftung mitteilte. Valie Export, die mit bürgerlichem Namen Waltraud Stockinger hieß, kam 1940 in Linz zur Welt. Ihr Werk umfasst nicht nur Performance, sondern auch Film, Fotografie und Medienkunst. Für ihre Aktion "Genitalpanik" spazierte sie 1969 mit einer aufgeschnittenen Hose in München während eines Filmfestivals in einen Kinosaal und präsentierte ihr Schamhaar. Ihr Motto lautete: "Kunst muss aggressiv sein."
Niedersächsische Bühnen in Geldnot
Die Theater in Niedersachsen machen mobil: Sie fordern von der Landesregierung endlich die vollständige Übernahme der Tarifsteigerungen – denn die zahlt das Land seit sechs Jahren nicht vollständig, fordert aber von den Kommunen Tariftreue. Die Folge: Die Theater sind strukturell unterfinanziert. Der zuständige Kulturminister Falko Mohrs versichert, dass er Abhilfe schaffen möchte und verweist auf eine Erhöhung der Zuwendungen für die sieben Kommunaltheater in Niedersachsen um 20 Prozent. Doch die kann das Versäumnis der letzten sechs Jahre nicht ausgleichen. Wie soll es weitergehen mit den Theatern in Geldnot in Niedersachsen?
Doku-Reihe "AIDS in Zeiten der Liebe" - Gespräch mit Johannes Nichelmann
Während in Westdeutschland bereits die Angst vor AIDS grassiert, wird in der DDR die neue unbekannte Krankheit noch totgeschwiegen. Der junge Künstler und Bühnenbildner Heiko Zolchow hat sein Coming out, sehnt sich nach Freiheit und darf mit seiner großen Liebe, dem Schauspieler Dirk Nawrocki, 1984 erstaunlich schnell die DDR verlassen. Doch mit der neugelebten Freiheit beginnt die Gefahr. Die dreiteilige ZDF-Doku erzählt eine wahre Geschichte über Liebe, Krankheit und Kunst im geteilten Deutschland – und darüber, wie AIDS Menschen trennte und am Ende die beiden deutschen Staaten ungewöhnlich zusammenarbeiten ließ. Der Filmemacher und Autor Johannes Nichelmann ("Nachwendekinder") erzählt mit intimen Interviews und vielschichtigem Archivmaterial die AIDS-Krise erstmals als deutsch-deutsche Geschichte und lässt mit Hilfe sensibel gedrehter Reenactments die Biografien zweier vergessener Künstler wieder auferstehen. Wir sprechen mit dem Filmemacher.
Doku
Christiane Rösingers Buch "The Joy of Ageing"
Die Musikerin, Autorin und Journalistin Christiane Rösinger schreibt über das Berliner Stadtleben - insbesondere Kreuzberg -, die Gentrifizierung und darüber, wie wirtschaftliche Unsicherheit, Wohnungsnot und fehlende soziale Absicherung das Altern verschärfen können, gerade für freiberuflich arbeitende Künstlerinnen. Auch Rösinger, heute 65 Jahre alt, ist betroffen. Doch jammern nervt, findet sie, und versucht es positiv zu sehen: "Das prekäre Leben hält innerlich jung, und auch das ständige Überlegen: Was könnte ich als Nächstes machen?", sagt sie. "Ruhestand und Rente gibt es für unsereins eben nicht. Immer weitermachen, solange es geht. Keine Rente, keine Sicherheit, keine Panik. Wer immer wenig Einkommen hatte, wird auch irgendwie mit der Grundsicherung zurechtkommen." Im Buch verbindet Christiane Rösinger persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen, kulturellen und philosophischen Reflexionen und setzt sich kritisch mit Altersbildern, Altersdiskriminierung und gängigen Erzählungen über das Altern, insbesondere von Frauen, auseinander.