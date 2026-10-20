Die Oper "Die Mütter von Cherson" basiert auf einer wahren Geschichte - die der Mütter und Großmütter, die sich aus dem Süden der Ukraine auf den Weg machten, um ihre Kinder nach Hause zu holen – fast 5000 Kilometer weit: über Polen, Weißrussland und Russland, um das Lager auf der Krim zu erreichen, in dem ihre Kinder in so genannten "Summercamps" festgehalten wurden. Nicht für alle ging diese Reise glücklich aus. Der US-Librettist George Brand hat das Libretto auf Grundlage von etlichen Interviews mit betroffenen Müttern, Großmüttern und zurückgekehrten Jugendlichen geschrieben. Die Musik zu der Oper, die von der New Yorker Metropolitan Opera und dem Teatr Wielki in Warschau in Auftrag gegeben wurden, hat Maxim Kolomiiets komponiert, der in der Ukraine zu den erfolgreichsten jungen Komponisten des Landes gehört. In "Die Mütter von Cherson" verzichtet er auf übermäßig komplexe Musik, um den Hauptfiguren der Geschichte, die keine mythologischen Helden, sondern gewöhnliche Frauen aus Cherson sind, gerecht zu werden. Die Uraufführung der Oper in Warschau und eine Dokumentation ihrer Entstehung sind ab dem 24. Oktober auf arte zu sehen.