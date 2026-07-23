Kultur
Die "Kulturzeit"-Redaktion
"Kulturzeit" ist das werktägliche Fernsehfeuilleton. Das gemeinsame Redaktionsteam der 3sat-Partner ZDF, ORF, SRF und ARD berichtet aktuell aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über kulturelles Leben.
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Sie möchten uns schreiben?
E-Mail: kulturzeit@zdf.de
Sie möchten die "Kulturzeit" noch einmal sehen?
Sie finden die "Kulturzeit" und einzelne Beiträge in der 3sat-Mediathek. Im TV wird die Sendung in 3sat morgens um 6.20 Uhr und um 9.05 Uhr wiederholt.
Für rein private Zwecke können Sie von ZDF-Produktionen eine Kopie der ausgestrahlten Sendungen erhalten.
Von wem stammen Studiodesign und Dekoration?
Das "Kulturzeit"-Design wurde entworfen von Boris Banozic.
Kann ich bei "Kulturzeit" ein Praktikum machen?
Ja, Sie können sich für Praktika/Hospitanzen über folgenden Link bewerben: Praktika beim ZDF.
Unser Moderationsteam
Unser Kulturzeit-Redaktionsteam
Maren Adler, Giulia Basile, Karin Beck-Loibl, Petra Bender, Ariane Binder, Viktoria Brauer, Susan Christely, Teresa Corceiro, Nicolette Feiler-Thull, Hannah Friedrich, Sandra Kratz, Ulrike Haak, Anna Hafenrichter, Jürgen Heimbach, Frauke Honkomp, Cornelius Janzen, Caroline Jerchel, Liz Jung, Matthias Krag, Leonie König, Jacqueline Knor, Christina Kordes, Annette Lohnes-Fornoff, Tania Lossau, Silke Maaßen, Ursula May, Laura Mehlin, Thurid Mohr, Dr. Gudula Moritz, Dorothee Ott, Jan Otteni, Ralf Rättig, Lorena Röhrsheim, Christine Romann, Ralf Schmitz, Martin Schöne, Lotar Schüler, Marion Skalski, Heidi Spirk, Nil Banu Varol, Kristina Verres, Dr. Jochen Werner, Mareike Wolf, Britta Zekorn.
Redaktionsleitung
- Anja Fix (ZDF)
- Petra Bender (ARD)
Assistenz der Redaktionsleitung
- Sandra Kratz, Mareike Wolf, Jacqueline Knor
"Kulturzeit" ORF/3sat Wien
- Leitung: Martin Traxl
- Redaktion: Arwid Holtenau, Sandra Ölz
"Kulturzeit" SRF/3sat Basel
- Leitung: Nicole Pallecchi
- Redaktion: Sarah Wilder, Katrin Becker
Planung
- Jürgen Heimbach, Liz Jung, Martin Schöne
"Kulturzeit"-Online
- CvD: Thurid Mohr, Heidi Spirk
"Kulturzeit"-Social Media
- Redaktion: Simone Ebert, Kati Buchwald
"Kulturzeit"-Tipps
- Caroline Jerchel
Rechtemanagement
- Viktoria Brauer, Frauke Honkomp, Leonie König
Produktionsmanagement
- Leitung: Daniel Born
- Produktion: Stefanie Gaul, Jochen Fuhrmann, Muna Khorshid