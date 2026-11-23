Auf Instagram, TikTok und anderen Plattformen erreichen politische Creator Hunderttausende, manche sogar Millionen junge Menschen. Sie erklären Politik, kommentieren aktuelle Ereignisse und bringen ihre eigene Meinung ein. Einer von ihnen ist der 23-jährige Hannes Kreschel. Der studierte Jurist aus Sachsen-Anhalt produziert Nachrichtenvideos über Rechtsextremismus und Ostdeutschland und geht dafür, wie viele andere Creator auch, auf Demonstrationen, um mit den Menschen dort zu reden. Er versteht sich als Journalist, Aktivist und Meinungsmacher und beschreibt seine Arbeit als "ausgewogen, aber nicht neutral". Solche politischen Videos gibt es auf dem gesamten politischen Spektrum, wobei sich Ansprache, Themen und Vorgehensweisen unterscheiden. Wie rechte Creator arbeiten und welche Ziele sie verfolgen, ordnet Maik Fielitz vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena ein. Die Wissenschaftlerin Dr. Paula Nitschke von der Universität Augsburg erklärt, warum diese Videos so viele Menschen erreichen, welche Chancen und Risiken sie mit sich bringen und was sich über ihre Wirkung tatsächlich sagen lässt.