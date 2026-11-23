Kultur
Die Angst der Jugend
Die Themen der "Kulturzeit" vom 23.11.2026: Die Ängste der Jugend - Gespräch mit Hannah Lübbert, politische Influencer, Joachim Sauers Autobiografie, der Fall Arnolfini.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 23.11.2026
- 19:23 - 20:00 Uhr
Die Themen der Sendung:
Hannah Lübbert: "Sorry, ich hab heut Angst" - Gespräch mit der Autorin
Klimakrise, Teuerungen, Zukunftssorgen - wir leben in einer Zeit, die bei vielen ein Gefühl der Ohnmacht auslöst. Klimaaktivistin Hannah Lübbert beschreibt in ihrem Buch, warum unsere Welt bei so vielen jungen Menschen Zukunftsängste auslöst. Sie analysiert die Strukturen, die Angst machen und schreibt, wie sie selbst den Ausweg aus einer klinischen Angsterkrankung fand. Wir sprechen mit ihr.
Politische Influencer und ihre Wirkung
Auf Instagram, TikTok und anderen Plattformen erreichen politische Creator Hunderttausende, manche sogar Millionen junge Menschen. Sie erklären Politik, kommentieren aktuelle Ereignisse und bringen ihre eigene Meinung ein. Einer von ihnen ist der 23-jährige Hannes Kreschel. Der studierte Jurist aus Sachsen-Anhalt produziert Nachrichtenvideos über Rechtsextremismus und Ostdeutschland und geht dafür, wie viele andere Creator auch, auf Demonstrationen, um mit den Menschen dort zu reden. Er versteht sich als Journalist, Aktivist und Meinungsmacher und beschreibt seine Arbeit als "ausgewogen, aber nicht neutral". Solche politischen Videos gibt es auf dem gesamten politischen Spektrum, wobei sich Ansprache, Themen und Vorgehensweisen unterscheiden. Wie rechte Creator arbeiten und welche Ziele sie verfolgen, ordnet Maik Fielitz vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena ein. Die Wissenschaftlerin Dr. Paula Nitschke von der Universität Augsburg erklärt, warum diese Videos so viele Menschen erreichen, welche Chancen und Risiken sie mit sich bringen und was sich über ihre Wirkung tatsächlich sagen lässt.
Joachim Sauers Autobiografie
Wie der Partner der ehemaligen Kanzlerin die DDR, die deutsche Einheit und den politischen Aufstieg seiner Frau erlebte. Als Ehemann von Angela Merkel machte sich der Quantenchemiker Joachim Sauer immer rar, jetzt schreibt er über seine Kindheit und Wissenschaftskarriere in der DDR, über den Mauerfall und ein geeintes Deutschland. Er berichtet in "Mein richtiges Leben" auch, wie er den politischen Aufstieg seiner Frau bis zur Bundeskanzlerin erlebt hat und von den Gelegenheiten, bei denen er sie begleitete, wie dem Besuch bei den Obamas im Weißen Haus.
Der Fall Arnolfini - ein Kunstkrimi
Seit 160 Jahren glauben wir zu wissen, was wir auf einem der berühmtesten Gemälde der Welt sehen: die "Arnolfini-Hochzeit". Ein reicher Kaufmann, seine junge Frau, ein heimliches Eheversprechen, Jan van Eyck (1390-1441) als Zeuge im Spiegel. Doch was, wenn die Kunstgeschichte auf einer Verwechslung basiert? Pünktlich zur großen Ausstellung "Van Eyck: The Portraits" in der Londoner National Gallery, die erstmals sämtliche bekannten Porträts des Malers zusammenführt, gerät diese Gewissheit ins Wanken. Der Berliner Kunsthistoriker Stephan Kemperdick, Kurator der Berliner Gemäldegalerie und ausgewiesener Spezialist für die altniederländische Malerei, stellt die traditionelle Identifizierung grundsätzlich infrage. Seine provokante These: Das berühmte Bild könnte weder die Arnolfinis noch eine Hochzeit zeigen. Möglicherweise blicken wir stattdessen auf Jan van Eyck selbst und seine Frau.
Die "Arnolfini-Affäre" ist mehr als eine kunsthistorische Fußnote. Sie zeigt, wie Mythen entstehen, wie sie akademisch zementiert werden – und wie ein Meisterwerk im Lauf der Jahrhunderte mehrfach seine Identität wechseln kann.